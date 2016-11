15.11.2016

von Kai Portmann

CDU-Politiker Norbert Röttgen bei CNN : "Merkel wird wieder als Kanzlerkandidatin antreten"

Bild vergößern Norbert Röttgen und Angela Merkel (Archivbild von 2011) Foto: dpa/Michael Kappeler

Norbert Röttgen klingt ganz gewiss: Angela Merkel wird sich 2017 um eine vierte Amtszeit als Kanzlerin bewerben, sagt er bei CNN. Die CDU-Zentrale reagiert mit Zurückhaltung.

"She will run for chancellor": Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird laut Aussage des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen im kommenden Jahr wieder als Kanzlerkandidatin antreten. Das sagte Röttgen am Dienstag dem Sender CNN.

Merkel selbst hat sich bislang nicht dazu erklärt, ob sie 2017 für eine erneute Kandidatur bereitsteht. Die 62-Jährige ist seit 2005 Bundeskanzlerin. Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob die CDU-Vorsitzende eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin anstrebt.

Aus der CDU haben sich bereits etliche Landespolitiker für eine weitere Amtszeit Merkels ausgesprochen. Dazu zählen etwa die Ministerpräsidenten Hessens und des Saarlands, Volker Bouffier und Annegret Kramp-Karrenbauer. Der CDU-Landeschef von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, befürwortet das ebenfalls.

Auch aus der CSU gab es zuletzt prominente Stimmen, die trotz der Differenzen mit der Schwesterpartei CDU eine Bewerbung Merkels befürworteten. Für eine erneute Kanzlerschaft Merkels hatte sich kürzlich auch der Grüne Winfried Kretschmann ausgesprochen, der Ministerpräsident Baden-Württembergs.

Keine Bestätigung aus CDU-Zentrale

Aus der CDU-Zentrale hieß es nach Röttgens Äußerung lapidar: "Es gilt das, was die Parteivorsitzende gesagt hat: Sie wird ihre Entscheidung zur gegebenen Zeit mitteilen." Ähnlich klang Regierungssprecher Steffen Seibert. "Die Bundeskanzlerin wird sich zu der Frage, wie schon mehrfach gesagt, zum geeigneten Zeitpunkt äußern", sagte er der dpa.

Ein solch "geeigneter Zeitpunkt" könnte etwa die CDU-Vorstandsklausur am kommenden Sonntag sein. Eine größere Bühne wäre der CDU-Parteitag im Dezember in Essen, wo sich die Parteivorsitzende Merkel vor mehr als 1000 Delegierten erklären könnte.



Röttgen: Merkel "wird wie ein verantwortlicher Führer handeln"

Der CNN-Moderator sagt in dem kurzen Interview mit Röttgen, Merkel werde von vielen als diejenige gesehen, die die freiheitliche Weltordnung aufrecht erhalte. Ob Merkel diese Rolle auch weiter übernehmen wolle, fragt er dann, da sie sich ja noch nicht über ihre Ambitionen für eine erneute Kanzlerschaft geäußert habe. "Sie wird wieder als Kanzlerkandidatin antreten", antwortet Röttgen darauf.

Merkel sei "absolut entschlossen, gewillt und bereit", die freiheitliche Weltordnung zu stärken, sagt Röttgen weiter. Die Kanzlerin sei "ein Eckpfeiler des politischen Konzepts des Westens".

"Also wird sie antreten und wie ein verantwortlicher Führer handeln", sagt Röttgen, der Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag ist.

Nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hatte etwa die "New York Times" kommentiert, Merkel sei nun "die letzte Verteidigerin" des freiheitlichen Westens. "Da war es nur noch eine", schrieb die Zeitung. (Tsp/kpo)