14.11.2016

CDU und CSU für SPD-Vorschlag : Weg frei für Steinmeier als Bundespräsident

Bild vergößern Frank-Walter Steinmeier im Oktober 2016 in Berlin. Foto: Tobias Schwarz/AFP

Das CDU-Präsidium spricht sich für Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Gauck-Nachfolger aus. Auch die CSU schließt sich dem Vorschlag von SPD-Chef Sigmar Gabriel an. Für die Linke ist er "unwählbar".

Die CDU will Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl mittragen. Das Parteipräsidium hat sich am Montagmorgen in einer Telefonschalte darauf geeinigt, die von SPD-Chef Sigmar Gabriel angeregte Kandidatur Steinmeier zu unterstützen, wie die Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters übereinstimmend berichten. Auch die CSU schließt sich dem Vorschlag an. CSU-Chef Horst Seehofer gab die Einigung auf den Sozialdemokraten am Montag im Parteivorstand in München bekannt, wie aus dem Vorstand verlautete. Damit sind die drei Parteien der großen Koalition, SPD, CDU und CSU, geschlossen für Steinmeier.

Zuvor hatte hatte Seehofer schon eine entsprechende Andeutung gemacht: „Wir sind uns einig, CDU und CSU. Das ist wichtig.“ Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hatte Steinmeier öffentlich ausdrücklich als guten Kandidaten bezeichnet.

Die SPD reagierte begeistert und mit Genugtuung auf die Nachrichten aus der Union. Fraktionschef Thomas Oppermann erklärte am Montag in Berlin: „Steinmeier wird ein hervorragender Bundespräsident werden. Er steht für Verantwortung, Verlässlichkeit und Zusammenhalt.“ Der Sprecher des konservativen SPD-Flügels, Johannes Kahrs, twitterte: „Der beste Mann wird Bundespräsident. Traumschön. Qualität statt Proporz.“ Parteivize Ralf Stegner meinte, nun zeige sich, was die SPD seit Monaten erwartet habe: „Merkel meidet das Risiko.“

Linke will eigenen Kandidaten nominieren

Die FDP will nun prüfen, ob sie Steinmeier in der Bundesversammlung ebenfalls wählen wird. Der Parteivorsitzende Christian Lindner bezeichnete den Kandidaten der großen Koalition bei Twitter als "respektable Persönlichkeit". Man wolle ihm "jetzt genau zuhören und dann entscheiden". Lindner zeigte sich "erleichtert, dass das peinliche Machtspiel beendet ist", aber überrascht, dass die Union ihre "große Mehrheit" nicht genutzt habe. "Wettbewerb wäre spannend gewesen."

Bei der Linkspartei läuft es nach der Einigung der großen Koalition auf die Aufstellung eines eigenen Präsidentschaftskandidaten hinaus. Die Idee eines gemeinsamen rot-rot-grünen Kandidaten war von der Führung schon vor Tagen für tot erklärt worden.

Am Montag sagte Linken-Parteichefin Katja Kipping dem Tagesspiegel: „Es zeigt sich, dass Steinmeier kein Angebot an Die Linke, sondern an Schwarz-Rot ist.“ Sie kündigte an, dass sich am kommenden Montag Fraktions- und geschäftsführender Parteivorstand der Linken treffen würden, um über die Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten zu beraten. Namen möglicher Kandidaten nannte sie nicht. Als Kriterien für einen Präsidentschaftskandidaten hatte die Linke zuvor bereits formuliert: Weltoffenheit, Verständnis für soziale Gerechtigkeit, friedliche Außenpolitik.

Die stellvertretende Linken-Vorsitzende Janine Wissler ergänzte: „Steinmeier ist kein Angebot an die Linke, sondern eine Absage. Wer Steinmeier aufstellt, will gar nicht unsere Stimmen.“ Die Zustimmung zu einem Kandidaten aus der amtierenden Bundesregierung würde viel von der Kritik an der GroKo relativieren. Steinmeier sei „unwählbar“, sagte Wissler dem Tagesspiegel.

CSU hatte lange zu Unionskandidaten gedrängt

Der Entscheidung waren vergebliche Anläufe der Vorsitzenden der drei Koalitionsparteien vorangegangen, einen gemeinsamen Kandidaten zu finden, zuletzt am Sonntag. Merkel und Seehofer informierten am Montagmorgen die Spitzen ihrer Parteien in Telefonschalten über den Stand der Dinge.

Die CSU hatte Merkel lange zu einem Unionskandidaten gedrängt, weil CDU und CSU in der Bundesversammlung, die den Präsidenten am 12. Februar wählt, die größte Gruppe stellen. Scheuer kritisierte bei „Bild.de“ am Montag zwar erneut das Vorpreschen Gabriels in der Kandidatenfrage - Gabriel hatte Steinmeier schon vor Wochen als hervorragenden Bewerber bezeichnet.

Zugleich sagte Scheuer aber über Steinmeier, dieser sei „ein guter Kandidat in diesen außenpolitisch so herausfordernden Zeiten“. Scheuer ergänzte: „Am Wochenende hat man ja gesehen, dass alle grünen Flirts beendet sind.“ Zuvor war darüber spekuliert worden, dass die Union Baden-Württembergs grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann benennen könnte. Scheuer sagte, nun gehe es „dem Endspurt entgegen mit wichtigen Gesprächen heute“.

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen hatte Gabriel am Sonntagabend in der ARD eine Mitschuld an der wochenlangen Hängepartie um die Gauck-Nachfolge gegeben. Der SPD-Chef habe „den Prozess der Findung eines Kandidaten nicht vereinfacht“. Gabriel sei vorgeprescht und habe mit Außenminister Steinmeier ein SPD-Mitglied vorgeschlagen. Die Präferenz der Union sei es gewesen, „dass die Koalition einen gemeinsamen Kandidaten vorschlägt“. Gauck war im Februar 2012 zum Staatsoberhaupt gewählt worden. Der 76-Jährige will aus Altersgründen nicht wieder kandidieren. Gauck war gemeinsamer Kandidat von Union, FDP, SPD und Grünen und hatte im ersten Wahlgang eine überragende Mehrheit erhalten.

Der neue Bundespräsident wird am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt. Gauck hatte aus Altersgründen bereits im Sommer seinen Verzicht auf eine zweite Kandidatur erklärt.

Der Bundesversammlung gehören die 630 Abgeordneten des Bundestages an sowie die gleiche Anzahl an Ländervertretern. Bei 1260 Mitgliedern ist im ersten Durchgang gewählt, wer 631 Stimmen schafft. Union und SPD zusammen verfügen über die überwältigende Mehrheit von mindestens 928 Stimmen. (mit AFP, dpa, rtr)

