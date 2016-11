13.11.2016

Stabschef im Weißen Haus gesucht : Trump steht vor richtungsweisender Personalie

Bild vergößern Als Kandidaten für den Posten des Stabschefs werden Reince Priebus (links) und Stephen K. Bannon gehandelt. Foto: AFP

Gemäßigt oder populistisch? Trump will rasch seinen Stabschef im Weißen Haus benennen. Dies wird zeigen, welchen Kurs der neue Präsident einschlagen wird.

Knapp eine Woche nach seinem überraschenden Wahlsieg steht der designierte US-Präsident Donald Trump vor seiner ersten Richtungsentscheidung. Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway kündigte an, Trump werde in den kommenden Tagen seinen künftigen Stabschef im Weißen Haus auswählen. Von der Besetzung dieser Schlüsselposition wird ein Hinweis darauf erwartet, ob Trump einen eher gemäßigten Kurs steuern oder seine rechtspopulistische Linie aus dem Wahlkampf beibehalten will. Unterdessen gingen die Protestkundgebungen gegen Trump in einigen großen Städten der USA weiter.

Conway bestätigte, dass der Chef des Nationalen Komitees der Republikaner, Reince Priebus, einer der Kandidaten für das Amt des Stabschefs ist. Der 44-jährige ist als eine Art Generalsekretär der Regierungspartei in Washington sehr gut vernetzt und könnte die enge Abstimmung zwischen dem Weißen Haus und den von den Republikanern beherrschten Parlamentskammern Senat und Repräsentantenhaus sicherstellen. Der Stabschef kontrolliert den Zugang zum Präsidenten im Weißen Haus und bestimmt die politische Agenda der Regierung mit.

Mitglieder der Parteiführung und auch Trumps einflussreicher Schwiegersohn Jared Kushner haben sich Medienberichten zufolge für Priebus ausgesprochen, dessen Ernennung einen gemäßigteren Kurs der neuen amerikanischen Regierung signalisieren würde. Im Rennen ist auch Trumps Wahlkampf-Direktor Steve Bannon. Der 62-jährige Journalist und Chef der rechtspopulistischen Website Breitbart News ist der Architekt des stark populistischen Kurses von Trump im Wahlkampf. Bannon betrachtet Priebus und andere Führungsmitglieder der Republikaner als Verräter an der konservativen Sache.

Noch immer gehen Tausende gegen Trump auf die Straße

In New York, Chicago und Los Angeles gingen erneut mehrere tausend Menschen auf die Straße, um gegen Trump zu protestieren. Seit dem Wahltag mehren sich Berichte über zum Teil gewalttätige Attacken von Trump-Anhängern auf Afro-Amerikaner, Hispanier und Frauen. Auch Übergriffe gegen Trump-Wähler werden gemeldet.

Viele Trump-kritische Demonstranten fordern derweil, die formelle Wahl Trumps durch das Wahlmännerkollegium am 19. Dezember doch noch zu verhindern. In einer Online-Petition rufen mehr als drei Millionen Amerikaner die Wahlmänner auf, die am Dienstag unterlegene Kandidatin Hillary Clinton statt Trump zu wählen; die Petition hat jedoch keine Chance auf Verwirklichung. Einige Medien und Beobachter spekulieren, Gegensätze zwischen Trump und der republikanischen Partei könnten innerhalb kurzer Zeit ein Amtsenthebungsverfahren gegen den neuen Präsidenten zur Folge haben. Laut diesen Mutmaßungen favorisiert die Parteiführung den designierten Vizepräsidenten Mike Pence.

Einige Trump-kritische Gruppen bereiten sich daher auf lange politische und rechtliche Auseinandersetzungen vor. Für den Tag der Amtseinführung des neuen Staatschefs am 20. Januar sind mehrere Großdemonstrationen geplant, wie die „New York Times“ meldete.

Über Twitter beschwor Trump die Amerikaner, ihre Gegensätze zu überwinden. „Wir werden geeint sein und siegen, siegen, siegen“, schrieb er. Zugleich deutete er in Interviews mit dem „Wall Street Journal“ und dem Fernsehsender CBS die Abkehr von mehreren Wahlkampfpositionen an. So will er einige Teile der bei Konservativen verhassten Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama in Kraft lassen.

Seit dem Wahltag vermeiden Trump und seine Berater zudem Festlegungen auf Projekte wie den geplanten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, eine der Hauptforderungen im Wahlkampf. Ähnliches gilt für die Ankündigungen, ein generelles Einreiseverbot für Muslime einzuführen und Millionen illegale Einwanderer abzuschieben. Äußerst positiv äußerte sich Trump über seine Gegenkandidatin Clinton, die „sehr stark und sehr schlau“ sei – im Wahlkampf hatte er die Strafverfolgung Clintons gefordert und die Politikerin als „Teufel“ und „scheußliche Frau“ bezeichnet.