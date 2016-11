12.11.2016

Newsblog nach US-Wahl : Mann bei Anti-Trump-Demo in Portland angeschossen

Bild vergößern Bei einer Anti-Trump-Demonstration am Freitagabend in Portland kam es zu Ausschreitungen. Foto: REUTERS/William Gagan

Im Wahlkampf war die Rücknahme der Gesundheitsreform ein zentraler Punkt, nun zeigt Donald Trump Kompromissbereitschaft. In vielen Städten der USA gehen die Proteste weiter. Alle Ereignisse im Newsblog.

- In den ersten Interviews nach seinem Wahlsieg deutet der künftige Präsident an, Teile der "Obamacare" genannten Gesundheitsreform seines Vorgängers beizubehalten

- In mehreren großen Städten hat es in der dritten Nacht in Folge große Proteste gegen Donald Trump gegeben. In New York versammelten sich mehr als 1000 Demonstranten in Manhattan

- Am Samstagnachmittag sind auch in Berlin Kundgebungen gegen Trump geplant

- Alle Geschehnisse und Reaktionen vom Freitag lesen Sie hier noch einmal ausführlich nach