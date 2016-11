10.11.2016

Casdorffs Agenda : Was für ein Sieg: für Hillary Clinton.

Bild vergößern Beeindruckende Verliererrede von Hillary Clinton, hier zwischen dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton (l) und dem Senator Tim Kaine. Foto: REUTERS

Clinton hat 200.000 Stimmen mehr als Trump - und doch verloren. Der Verliererin bleibt nur noch, Größe zu zeigen.

Was für ein Tag, der Tag danach. Was für ein Sieg: für Hillary Clinton. Sie hat 200.000 Stimmen mehr als Donald Trump. Doch er wird Präsident, er hat die Staaten gewonnen. Ihr Sieg - ohne Wert. The winner takes it all. Und der Verlierer? Muss Größe zeigen.

Am Ende einer harten Kampagne mit diesem für sie bitteren Ende hat Clinton sie gefunden. Hat sie dafür gewoben, Trump eine faire Chance zu geben. Ihm Zusammenarbeit angeboten. Um den Zusammenhalt eines Landes zu erreichen, das nach der Wahl gespalten wirkt. Wenn das kein Sieg ist: einer für die Demokratie.

