09.11.2016

von Christian Tretbar, Julian Graeber, Max Kuball Drucken

Liveblog zur Wahl von Donald Trump : Hillary Clinton: "Nation ist tiefer gespalten, als wir dachten"

von Christian Tretbar, Julian Graeber, Max Kuball

Bild vergößern Hillary Clinton mit Ehemann Bill bei ihrer "Concession speech" in New York. Foto: AFP PHOTO / JEWEL SAMAD

Donald Trump wird neuer Präsident der USA. Hillary Clinton hält eine emotionale Rede – und der scheidende Präsident Barack Obama sagt: "Wir sind alle im selben Team." Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Wahl in den Vereinigten Staaten hat die Welt erschüttert. Die Finanzmärkte brachen ein, Ökonomen warnen vor den Folgen der Entscheidung für die Konjunktur (mehr dazu in unserem Liveblog zur Wirtschaft). Populisten in Europa feiern den Sieg Donald Trumps. Der künftige Präsident gibt sich in einer ersten Reaktion als Versöhner. Wie Politik und Gesellschaft auf den Ausgang der US-Wahl reagieren und was daraus folgt, dokumentieren wir an dieser Stelle. Unseren Blog vom Wahltag und aus der Wahlnacht können Sie hier nachlesen.

(mit dpa, AFP, rtr, KNA, epd)