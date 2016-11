08.11.2016

von Dagmar Dehmer Drucken

Klimaschutzplan 2050 : Einigung kurz vor der Blamage

von Dagmar Dehmer

Bild vergößern Sparmodell. Der Verkehr könnte bis 2030 mehr Treibhausgasemissionen vermeiden als erwartet. Foto: picture alliance / dpa

Der Klimaschutzplan 2050 steht nun doch, den Attacken der Interessenvertreter von Kohle, Öl und Gas zum Trotz. Es war einer der letzten Kämpfe sich überlebender Branchen. Ein Kommentar

Es wäre eine internationale Blamage gewesen, wenn Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in der kommenden Woche ohne Klimaschutzplan 2050 hätte zum Gipfel nach Marrakesch reisen müssen. Allein dass sie ihn nach monatelangem Streit an diesem Mittwoch ins Kabinett bringen kann, ist schon ein politischer Erfolg. Der Versuch des Wirtschaftsflügels der Union, das Strategiepapier zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens inhaltlich komplett zu entkernen, ist misslungen. Aber der Kompromiss war auch für Hendricks teuer.

Der Klimaschutzplan 2050 beschreibt, wie Deutschlands Wirtschaft Mitte des Jahrhunderts aussehen würde, wenn sie vom Treibhausgasausstoß befreit worden wäre. Nur wie Deutschland dahin kommt, steht inzwischen nur noch in Andeutungen in dem Plan.

Da heißt es beispielsweise, dass neue Öl- oder Gasheizungen keine sinnvolle Investition mehr sein werden. Oder dass Autos irgendwann keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen. Aber dass Autos mit Verbrennungsmotor von etwa 2030 an nicht mehr zugelassen werden dürfen, wenn die Minderungsziele für Kohlendioxid im Verkehrssektor erreicht werden sollen, steht nicht mehr drin.

Auch der Kohleausstieg kommt nur indirekt vor. Neue Investitionen in Kohlekraftwerke und die Erweiterung von Tagebauen würden zu Kapitalvernichtung und Arbeitsplatzverlusten führen, heißt es in der jüngsten Fassung des Klimaplans. Selbst die Schaffung einer Kommission, die den gesellschaftlichen Konsens für diese Modernisierungsstrategie der deutschen Wirtschaft finden soll, war bis zum Schluss zwischen den Ministern umstritten.

Immer schreit die Industrie nach Innovationen - nur beim Klimaschutz nicht



Die Debatte über den Klimaschutzplan wurde erbittert geführt, obwohl Bundestag und Bundesrat gleichzeitig das Pariser Klimaabkommen einstimmig ratifiziert haben. Das ist ein Hinweis darauf, dass offenbar immer noch manche Akteure annehmen, dass internationale Abkommen für sie keine Konsequenzen haben. Andererseits gibt es im Unions-Wirtschaftsflügel und in Teilen der Wirtschaftsverbände die Vorstellung, dass trotz des Klimawandels irgendwie alles bleiben könnte, wie es ist. Dabei sind sie sonst die Ersten, die eine positive Haltung zu Innovationen einfordern. Das scheint aber nur dann zu gelten, wenn es um Technologien geht, die den Planeten noch schneller kaputt machen. Wenn es darum gehe, die Lebensgrundlagen zu bewahren, würden manche Akteure in Wirtschaft und Politik plötzlich innovationsfeindlich und zukunftsängstlich: So hat Barbara Hendricks bei einer Veranstaltung des Tagesspiegels und der Entwicklungsorganisation GIZ ihre Beobachtungen zusammengefasst.

Es ist einer der letzten Kämpfe der Kohle-, Öl- und Gaslobby um ein überholtes Geschäftsmodell. Das Gleiche ließe sich über die Autoindustrie und ihre Zulieferer sagen. Wer jetzt nicht nach klimatauglichen Perspektiven sucht, wird schnell abgehängt. Die Veränderung ist in vollem Gang. Die Erde erhitzt sich, und die Wirtschaft reagiert darauf mit Investitionen in mögliche Lösungen für das Problem. Deutschland kann da ganz vorne dabei sein – oder schon bald nur noch den Rücklichtern derjenigen nachschauen, die das schneller begreifen.