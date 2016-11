06.11.2016

Im Regionalzug : Grünen-Politiker schildert Attacke durch Leipziger Hooligans

Sachsens Grünen-Vorsitzender Kasek, die Bundestagsabgeordnete Lazar und weitere Parteimitglieder waren am Sonntag Ziel eines Übergriffs von Lok-Leipzig-Fans.

Auf dem Rückweg vom regionalen Urwahl-Forum ihrer Partei in Erfurt sind vier Politiker der Grünen am Sonntagnachmittag von Fußballfans des Regionalligisten Lok Leipzig angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich beim Umsteigen in Naumburg, sagte der sächsische Grünen-Landesvorsitzende Jürgen Kasek dem Tagesspiegel. Mit ihm seien die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, die Leipziger Grünen-Sprecherin Christin Melcher und ein weiteres Parteimitglied unterwegs gewesen. Die Bundespolizei in Pirna bestätigte der "Leipziger Volkszeitung" den Übergriff, ging jedoch nicht auf den Ablauf im Einzelnen ein.

Auf dem Heimweg nach Leipzig hätten die vier Grünen gegen 17 Uhr in Naumburg (Sachsen-Anhalt) einen aus Jena kommenden Regionalzug nehmen wollen, berichtete Kasek. Dort hatte der Fußball-Viertligist am Nachmittag ein Auswärtsspiel bestritten. "Schon beim Einfahren des Zuges sah ich, dass der voll mit Lok-Fans war", sagte Kasek. An allen Türen hätten Bundespolizisten gestanden.

"Wir wollten eigentlich im Eingangsbereich bleiben, doch die Polizei forderte uns auf, weiter in den Gang zu gehen", schilderte der Politiker am Abend das Geschehen. "Da ging das sofort los." Mitglieder der rechtsextremen Hooligan-Szene hätten ihn erkannt, sagte Kasek, der über Sachsen hinaus für sein Engagement gegen Neonazis bekannt ist - und von diesen auch in der Vergangenheit bedroht wurde. "Das ist doch der Kasek!", hätten sie wiederholt gerufen und ihn sogleich bedrängt. Die Menge sei aggressiv gewesen, viele der Fans betrunken. "In dem Moment flog auch schon eine 1,5-Liter-Plastikflasche, die mich am Kopf erwischte." Auch Lazar sei von den Lok-Hooligans erkannt worden.

Polizei drängte die Grünen-Politiker aus dem Zug

Die Polizisten im Eingangsbereich hätten die Vierer-Gruppe daraufhin aufgefordert, den Zug zu verlassen ("Hauen Sie ab!") - und Kasek, Lazar und die beiden anderen Grünen zurück auf den Bahnsteig gedrängt. "Die waren in dem Moment komplett überfordert", so Kaseks Einschätzung. Wie die Leipziger Grünen-Vorsitzende Melcher bei Facebook schrieb, hielten die Polizisten sie womöglich für Anhänger des Lokalrivalen Chemie Leipzig.

Die Lok-Fans hätten auch dann noch von innen gegen die Scheiben geschlagen, erzählte Kasek, und versucht, ihnen zu folgen. Nach einer weiteren Aufforderung durch die Polizei hätten sich die vier Grünen auch vom Bahnsteig ins Bahnhofsgebäude zurückgezogen. Erst ein Schaffner, der den Vorfall vom Bahnsteig aus beobachtet hatte, half ihnen: Er begann kurz darauf seinen Dienst in einem ICE nach Leipzig und bot den Attackierten Plätze im Zug an.

Verbindungen zwischen Hooligans und Pegida-Ableger

Lok Leipzig habe "eine klar rechtsextrem geprägte Hooligan-Szene", erläuterte Kasek am Abend die Zusammenhänge. Es gebe auch Überschneidungen zu so genannten Freefightern, die einen besonders gewalttätigen Kampfsport betreiben. Mehrere von ihnen habe er in dem Regionalzug gesehen, sagte Kasek. Bei den Demonstrationen des Pegida-Ablegers Legida hätten Lok-Leipzig-Hooligans wiederholt Ordneraufgaben übernommen. Anlässlich des ersten Jahrestages von Legida hatten im Januar rechte Hooligans im links geprägten Stadtteil Connewitz randaliert.

Freunde hätten ihm nach dem Vorfall am Sonntag schon geraten, bei seinen Reiseplanungen künftig auf Überschneidungen mit Lok-Spielen und Aktivitäten der rechtsextremen Szene zu achten. Ein Land, in dem er sich nach Rechtsextremen richten müsse, resümierte Kasek, wolle er aber nicht.