E-Mail-Affäre : FBI sieht keine Hinweise auf kriminelles Verhalten Clintons

Bild vergößern Hillary Clinton bei einem Wahlkampfauftritt. Foto: Michael Reynolds/dpa

In der E-Mail-Affäre bleibt Hillary Clinton weiterhin von einem Ermittlungsverfahren verschont. Das erklärte FBI-Direktor James Comey am Sonntagabend nach Prüfung neu aufgetauchter Nachrichten.

Eine Prüfung von neu entdeckten E-Mails hat keine Hinweise auf ein kriminelles Verhalten der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ergeben. Das teilte der Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, am Sonntag in einem Brief an Kongressmitglieder mit. Er will somit auch weiterhin kein Ermittlungsverfahren gegen Clinton empfehlen.

Das FBI sieht demnach keine grundsätzlich neue Entwicklung in der Affäre um einen privaten Server der Präsidentschaftskandidatin, den sie in ihrer Zeit als Außenministerin für dienstliche Mails genutzt hatte. Nach der Prüfung des Laptops von Clintons Beraterin bleibe die Bewertung seines Büros vom Juli gültig, erklärte FBI-Chef James Comey am Sonntagabend. Damals hatte Comey als Ergebnis von Nachforschungen zwar erklärt, die Demokratin habe einen "extrem verantwortungslosen Umgang" mit den E-Mails gepflegt, Hinweise auf einen bewussten Gesetzesverstoß hätten sich nicht gefunden.

Comey hatte dann Ende Oktober den Fund neuer E-Mails bekanntgegeben, ohne Einzelheiten zu nennen. Der republikanische Kandidat Donald Trump hatte die Nachricht im Wahlkampf gegen Clinton verwendet. Comey wiederum war für diesen Schritt so kurz vor der Wahl als parteiisch kritisiert worden. (Tsp, dpa, rtr, AFP)