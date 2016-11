05.11.2016

Grünen-Chef im Interview : Özdemir: EU-Beitritt der Türkei nicht ad acta legen

Bild vergößern Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen Foto: Thilo Rückeis

Grünen-Chef Cem Özdemir warnt, ein Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei könne Erdogan stärken und "die falschen Leute treffen“.

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat vor einem vollständigen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gewarnt. „Für Erdogan wäre das ein gefundenes Fressen. Wir müssen aufpassen, dass wir mögliche Strafen nicht so auswählen, dass sie die falschen Leute treffen“, sagte Özdemir im Interview mit dem Tagesspiegel.

„Mit einer demokratischen türkischen Regierung sollte man auch weiter über einen EU-Beitritt verhandeln“, forderte er. Er sehe allerdings nicht, wie man mit Erdogan bei dem Thema weiter kommen solle. Özdemir bezeichnete es als „einen der größten Fehler“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass sie 2005 die Beitrittsverhandlungen abrupt beendet habe und mit dem französischen Präsidenten Sarkozy die privilegierte Partnerschaft aus dem Hut gezaubert habe. „Das war zu einem Zeitpunkt, als die Türkei auf dem richtigen Weg war“, sagte Özdemir.

Der Grünen-Chef räumte zugleich ein, dass SPD und Grüne damals, wie viele andere, lange ein zu optimistisches Bild gehabt hätten, dass aus der AKP eine Art CDU der Türkei werde.

