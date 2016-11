04.11.2016

von Julian Graeber, Robert Klages, Wiebke Fröhlich

Newsblog zu Festnahmen in der Türkei : Can Dündar gibt EU Mitschuld an der Entwicklung

Bild vergößern Polizisten halten der früheren kurdischen Politikerin Sebahat Tuncel bei ihrer Festnahme den Mund zu. Foto: dpa

Nach der Festnahme führender Oppositionspolitiker in der Türkei wächst die Kritik an Staatspräsident Erdogan. In der Kurdenmetropole Diyarbakir starben mehrere Menschen bei einer Explosion. Alle Ereignisse im Newsblog.

- Bei mehreren Razzien hat die türkische Polizei in der Nacht zu Freitag mindestens elf Abgeordnete der prokurdischen HDP festgenommen, darunter die beiden Vorsitzender der Partei, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag

- Den Oppositionspolitikern wird von der Staatsanwaltschaft die Verbreitung terroristischer Propaganda vorgeworfen

- Der türkische Justizminister Bekir Bozdag bezeichnete die Festnahmen als rechtskonform und attackierte Deutschland scharf

- Wenige Stunden nach den Razzien gab es in der Kurdenmetropole Diyarbakir eine Explosion mit mehreren Toten und vielen Verletzten

- Bundesaußenminister Steinmeier bestellte den Gesandten der Türkei ein

- Grünen-Chef Cem Özdemir ruft alle im Bundestag vertretenen Parteien zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen Erdogan auf

- Auch Bundespräsident Joachim Gauck findet ungewöhnlich scharfe Worte