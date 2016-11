Datendiebstahl #NacktimNetz : Auch Politiker sind "nackt im Netz"

Bild vergößern Und wo surfen Sie so? Im Netz hinterlässt jeder Spuren. Und die lassen sich zurückverfolgen. Foto: Fotolia

Millionen Deutsche werden von Internetfirmen ausgespäht - ihre Daten können zu den Personen zurückverfolgt werden. Betroffen sind auch einige Politiker.

Was wir im Internet tun, zeigt, wer wir sind: Einkaufen, Bank-Geschäfte, Reiseplanung, Porno - und je nach Nutzerverhalten jede Menge Privates. Jeder Schritt im Netz wird aufgezeichnet und ausgewertet. Das ist ein Milliardengeschäft für Firmen, die mit den gesammelten Daten handeln.. Angeblich geschieht das ausschließlich anonymisiert: Die Daten ließen sich auf keinen Fall einzelnen Personen zuordnen, heißt es. Doch Recherchen des NDR zeigten nun, wie einfach sich diese Daten konkreten Personen zuordnen lassen und wie umfangreich sie intime Details aus dem Leben der Nutzer preisgeben.

Wenn persönliche Daten an die Öffentlichkeit gelangen, können Menschen erpressbar werden. Um 21.45 Uhr sprechen Politiker in der ARD-Sendung Panorama über die aktuellen Enthüllungen. Die Browser-Daten zeigen die Reiseverläufe der Politiker, geben Hinweise auf ihre Steuerdaten und lassen Einblicke in ihre politische Arbeit zu.

Wissen über Privates macht Menschen erpressbar

Valerie Wilms, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Pinneberg in Schleswig-Holstein, sagt: "Natürlich kann es schaden. Man wird damit durchaus erpressbar." Sie fühle sich "nackt demjenigen gegenüber, der die Daten hat", sagt Wilms. Die Daten von CDU-Kanzleramts-Staatsminister Helge Braun sind über den Rechner eines Mitarbeiters in den Datenhandel gelangt. Betroffen ist auch Lars Klingbeil, der netzpolitische Sprecher der SPD aus Niedersachsen.

Im Datensatz finden sich die Namen weiterer Politiker aus ganz Deutschland: Der Mecklenburger Frank Junge (SPD), im Finanzausschuss für den Haushalt der Bundesrepublik verantwortlich. Oder Waltraud Wolff aus Sachsen-Anhalt, die im Fraktionsvorstand der SPD ist und die Brandenburger Abgeordnete Annalena Baerbock (Grüne), Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Der Europaparlamentarier Martin Häusling, ebenfalls von den Datensammlern bloßgestellt, reagiert geschockt: "Aus sowas kann ja jeder ablesen, an was ich arbeite, wo ich selber Recherchen mache, mit wem ich mich treffe.

Browser-Add-Ons zeichnen jede Bewegung ihrer Benutzer im Internet auf

Für die Recherche gründeten die Journalisten zum Schein eine eigene Firma zum Handel mit Daten. Dieser Firma bot ein Zwischenhändler einen kostenlosen „Probedatensatz" an, der laut NDR „alle im August aufgerufenen Webseiten von rund drei Millionen Nutzern" und insgesamt mehr als drei Milliarden Einträge zu zehn Milliarden Web-Adressen enthält – das entspricht rund einem Prozent des deutschen Internet-Verkehrs.

Anscheinend wurden die Daten über Browser-Erweiterungen, sogenannte Add-Ons, erhoben. Diese kleinen Zusatz-Programme dienen als praktische Helfer. Die Recherchen des NDR konnten das Browser-Add-On "Web of Trust" als Datenleck ausmachen. Einmal installiert, übermittelte die Erweiterung im Hintergrund alle Daten an einen Server, wo die Daten zu Nutzerprofilen gebündelt und anschließend verkauft wurden. (Tsp)