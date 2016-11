03.11.2016

von Albert Funk Drucken

Nach dem Gerichtsurteil zum Brexit : Nicht ohne das Unterhaus

von Albert Funk

Bild vergößern Turm der Demokratie - Big Ben in London. Foto: AFP

Ein hohes englisches Gericht hat entschieden, dass das Unterhaus über den Brexit abstimmen muss. Was bedeutet das für den Fortgang des britischen EU-Austritts? Fragen und Antworten

Gina Miller ist nun endgültig eine Berühmtheit in Großbritannien – und erst recht eine Hassfigur für jene, die ihr Land nicht mehr in der Europäischen Union sehen wollen. Die Fondsmanagerin ist das Gesicht der Kläger, die am Donnerstag vor dem High Court in London gegen die konservative Regierung von Premierministerin Theresa May gewonnen haben. Schon vor dem Urteil war Miller Anfeindungen ausgesetzt. Nachdem das Gericht nun entschied, dass der Austritt nicht ohne parlamentarisches Votum erfolgen kann, dürfte die Wut der Brexit- Hardliner noch stärker angefacht sein (selbst wenn sie zur Kenntnis nehmen müssen, dass ein weiterer Kläger, der Friseur Deir dos Santos, beim Referendum im Juni für den Austritt gestimmt hat). Denn vielfach wird der Richterspruch als Versuch einer EU-freundlichen Lobby interpretiert, das Austrittsvotum im Referendum vom 23. Juni vor Gericht umzubiegen. Die konservative Regierung von Premierministerin Theresa May reagierte verärgert. Eine Sprecherin kündigte an, das Urteil vor dem Supreme Court, dem obersten britischen Gericht, anzufechten.

Was entschied das Gericht, und welche Bedeutung hat das Urteil?

Eine Abkehr vom Brexit bedeutet die Entscheidung des High Court vom Donnerstag nicht. Die Richter haben mit ihrem Spruch jedoch das Verfahren verändert, mit dem die britische Regierung den Austritt einleitet. Und damit möglicherweise auch das weitere Verfahren für den Brexit. Was auch bedeuten kann, dass er eine andere Form annimmt, als sich manche – vor allem im Lager der Brexit-Hardliner – bisher ausgemalt haben. Insofern ist das Urteil fundamental und eine der wichtigsten verfassungsrechtlichen Entscheidungen auf der Insel seit Jahrzehnten. Der High Court im Londoner Gerichtsviertel ist das oberste Gericht für England und Wales. Hier werden in erster Instanz Fälle von großer juristischer Bedeutung verhandelt – auch solche, welche die (nicht in einem Einzeldokument zusammengefasste und daher etwas unübersichtliche) Verfassung des Königreichs betreffen. Zu den Verfassungsgrundsätzen Großbritanniens gehört die Parlamentssouveränität; andererseits gibt es alte Prärogativrechte der Krone in der Außenpolitik, die auf die Regierung übergegangen sind. Daraus folgerte die Regierung May, dass sie das Parlament nicht damit befassen muss, wann, wie und mit welchem Ziel das Kabinett den Austritt aus der EU voranbringt. Allerdings hatte May schon vor einigen Wochen auf öffentlichen Druck hin zugestanden, dass das Unterhaus zumindest förmlich über den Austrittsantrag debattieren kann. Lordoberrichter Lord Thomas of Cwmgiedd stellte am Donnerstag bei der Verkündung nun fest, dass die Souveränität des Parlaments über allen anderen Verfassungsgrundsätzen stehe. Und dass daher eine Abstimmung über den Austrittsantrag nötig sei.

Welche Rolle spielt der Artikel 50 des EU-Vertrags?

Der Austrittsantrag Großbritanniens muss nach dem Artikel 50 des EU-Vertrags gestellt werden. Dort ist festgehalten, dass jeder Mitgliedstaat „im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften“ beschließen kann, aus der Union auszutreten. Genau diese Formulierung, zusammen mit der englischen Gesetzgebung zum EU-Beitritt 1972, machte nun das Urteil möglich. Denn damit war eine Klage gegen das Vorhaben der Regierung May möglich, den Austrittsantrag am Parlament vorbei auf den Weg zu bringen. Europäisches Recht hat damit den Parlamentarismus in Großbritannien gestärkt.

Was folgt daraus für die Brexit-Verhandlungen mit der EU?

Mutmaßlich zunächst eine Verzögerung. Zwar teilte Mays Sprecherin mit, der Zeitplan für den Austritt gerate nicht durcheinander. Aber wenn das Oberste Gericht die Entscheidung vom Donnerstag teilt, dann wird dieser Plan kaum zu halten sein. Der Supreme Court behandelt die Berufung Anfang Dezember, das Urteil wird für Januar erwartet. Eine formelle Befassung von Unterhaus und Oberhaus dürfte danach mindestens einige Wochen dauern, und das lässt es unwahrscheinlich werden, dass May ihren EU-Kollegen wirklich Ende März den Austrittsantrag präsentiert. Zudem lässt sich aus dem Urteil mehr Mitsprache des Parlaments herleiten. Nicht nur beim Austrittantrag, sondern bei den weiteren Verhandlungen.

Damit ist May möglicherweise weniger frei in den Gesprächen mit Brüssel und den EU-Staaten. Andererseits könnte sie die Situation aber auch nutzen – um sich innerhalb ihrer Regierung und Partei freier zu machen von den Wünschen der Brexit-Hardliner. In jedem Fall aber ist ihre bisher verfolgte Strategie, nicht mit einem fixen Drehbuch in die Verhandlungen zu gehen, um sich von Fall zu Fall neu entscheiden zu können, geschwächt. Denn die parlamentarische Beteiligung dürfte bedeuten, dass die Abgeordneten permanent Rechenschaft fordern und damit May zu mehr Offenheit zwingen, als ihr lieb ist. Und zwar von zwei Seiten: aus der Opposition heraus (Labour, Liberaldemokraten und schottische Nationalisten) und auch aus der eigenen Truppe, falls dort das Misstrauen wächst, May könnte einen zu „weichen“ Brexit und damit eine zu enge Anbindung an die EU