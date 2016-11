03.11.2016

Berlin-Schöneberg : Der Terrorverdächtige von nebenan

von Claudia von Salzen, Christian Tretbar, Helena Wittlich

Bild vergößern Der Terrorverdächtige wohnte seit einem Jahr in einem Hinterhaus in der Kolonnenstraße in Berlin-Schöneberg. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Nachbarn in Berlin-Schöneberg kannten ihn als Hassan aus Syrien. Er galt als hilfsbereit und kam zum Sommerfest. Nun wurde er festgenommen: Er soll der Terrormiliz IS angehören.

Am Tag nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Berlin-Schöneberg ist Hauseigentümerin Martina Fischoeder noch immer ein wenig fassungslos über die Ereignisse der vergangenen Nacht. Gegen 21 Uhr hatte der Einsatz der Polizei und des Sondereinsatzkommandos (SEK) begonnen. „Die ganze Kolonnenstraße war abgesperrt. Niemand kam mehr ins Haus rein“, sagte Fischoeder. Erst gegen Mitternacht durften die Bewohner das Gebäude wieder betreten. Die Durchsuchung der Wohnung im Hinterhaus, in der der Terrorverdächtige gelebt hatte, dauerte bis drei Uhr nachts. Polizisten trugen mehrere Kisten aus dem Haus.

Der Verdächtige hatte sich als Hassan vorgestellt, berichtete Fischoeder, die selbst in dem Altbau lebt. Seit einem Jahr wohnt er schon in der Kolonnenstraße, gemeinsam mit einem Deutschen, der sich nach Angaben der Wohnungseigentümerin viel um Flüchtlinge kümmert. Immer wieder habe der deutsche Mieter Syrer bei sich übernachten lassen. Nur Hassan blieb länger. Martina Fischoeder traf ihn fast täglich im Hof, manchmal unterhielten sie sich auf Französisch. Sie beschreibt ihn als „hilfsbereit“ und „gut integriert“, selbst zum Sommerfest der Hausbewohner kam er.

Der Mann, den alle im Haus als Hassan kannten, wird nun nach Angaben der Bundesanwaltschaft verdächtigt, der Terrormiliz IS anzugehören. Die Behörde in Karlsruhe prüfte am Donnerstag zunächst, ob ein Haftbefehl beantragt werden kann.

„Hassan“ kam im Jahr 2015 als Flüchtling nach Deutschland. Bei den Behörden gab er an, vor 27 Jahren in der syrischen Stadt Aleppo geboren zu sein. Er stellte einen Asylantrag in Deutschland. In Sicherheitskreisen geht man jedoch davon aus, dass er nicht in Syrien, sondern in Tunesien geboren wurde.

Es handele sich um einen „wichtigen Fall“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag. „Dieser Mann stand längere Zeit im Fokus der Sicherheitsbehörden.“

Hinweis von einem ausländischen Geheimdienst

Die deutschen Behörden wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen durch einen ausländischen Nachrichtendienst auf den Mann aufmerksam gemacht. Er sei dann längere Zeit überwacht worden. Schließlich wurde der Fall an die Polizei übergeben, die dann auch den Mann festgenommen und die Wohnung durchsucht hat.

Es gab laut Sicherheitskreisen vage Hinweise darauf, dass der Mann einen Anschlag geplant habe. Anders als bei dem vor wenigen Wochen in Leipzig festgenommenen syrischen Terrorverdächtigen Jaber Albakr habe man allerdings keine Hinweise auf Sprengstoff oder gar konkrete Anschlagsziele gehabt. Man wisse derzeit weder, was für einen Anschlag der Mann geplant habe, noch wo. Mehr Erkenntnisse, auch über mögliche Kontaktpersonen, erhoffen sich die Ermittler nun durch die Auswertung der sichergestellten Kommunikationsmittel.

"Keine direkte Verbindung zu Albakr"

Eine Verbindung des am Mittwochabend festgenommenen Terrorverdächtigen zu Albakr gibt es nach bisheriger Kenntnis der deutschen Sicherheitsbehörden nicht. „Ich gehe nach aktuellem Stand davon aus, dass es ein Einzeltäter war“, sagte der Berliner Verfassungsschutzchef Bernd Palenda dem Tagesspiegel. Allerdings gebe es in der Szene immer Verbindungen untereinander, und es sei noch zu früh, eine abschließende Bewertung abzugeben. „Es scheint zumindest so zu sein, dass es keine direkte Verbindung zu Albakr gibt“, sagte Palenda.

Der Syrer Jaber Albakr war im Oktober in Leipzig ebenfalls nach Hinweisen eines ausländischen Nachrichtendienstes festgenommen worden. In seiner Wohnung fanden Ermittler eine größere Menge Sprengstoff. Er soll zuvor Anschlagsziele in Berlin ausgespäht und vermutlich einen Terrorangriff auf einen Flughafen geplant haben. Zwei Tage nach seiner Festnahme im Oktober beging Albakr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig Selbstmord. Bei der Überwachung seiner elektronischen Kommunikation vor der Festnahme waren Kontakte ins Ausland, vermutlich zum IS, festgestellt worden. Allerdings reichte die Beweislage gegen ihn nicht aus, um Albakr die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zur Last zu legen. Gegen ihn wurde wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

Berlin steht seit Längerem im Fokus der islamistischen Terrormiliz. Gegen einen weiteren syrischen Terrorverdächtigen hatte die Bundesanwaltschaft im Oktober Anklage erhoben. Der 19-Jährige war im März in Brandenburg festgenommen worden und soll ebenfalls mögliche Anschlagsziele in Berlin ausgespäht haben.