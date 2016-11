03.11.2016

EU-Digitalkommissar : Oettinger entschuldigt sich für „Schlitzaugen“-Rede

EU-Digitalkommissar Günther Oettinger (CDU).

EU-Digitalkommissar Günther Oettinger war zuletzt wegen seiner "Schlitzaugen"-Äußerungen weiter unter Druck geraten. Jetzt hat er sich entschuldigt.

EU-Digitalkommissar Günther Oettinger hat sich für seine „Schlitzaugen“-Äußerungen vor Unternehmern in Hamburg entschuldigt. Er wolle sich für jegliche Äußerung entschuldigen, „die nicht so respektvoll war, wie sie hätte sein sollen“, teilte Oettinger in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung mit. In seiner umstrittenen Rede hatte Oettinger unter anderem mit Blick auf die wirtschaftliche Konkurrenz aus Fernost Chinesen als „Schlitzohren und Schlitzaugen“ bezeichnet. Daraufhin waren Rücktrittsforderungen aus den Reihen der Grünen und Linken laut geworden. So hatte die Ko-Vorsitzende der Grünen im EU-Parlament, Rebecca Harms, am Mittwoch dem Tagesspiegel gesagt: „Deutschland kann bestimmt besser vertreten werden in Brüssel.“

