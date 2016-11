Ex-"Cumhuriyet"-Chef zu Verhaftungen in der Türkei : "Reaktion der deutschen Regierung war wirklich schwach"

Bild vergößern Der im Exil lebende langjährige Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar Foto: dpa/Arne Dedert

Der türkische Journalist Can Dündar kritisiert die Bundesregierung für ihre lasche Türkei-Politik. "Besorgt sein" angesichts von Verhaftungen helfe nicht, sagt er.

Der ehemalige Chefredakteur der türkischen Oppositionszeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, hat die Reaktion der Bundesregierung auf die Verhaftungen in der Türkei kritisiert. "Die Reaktion der deutschen Regierung war wirklich schwach. Auch im Vergleich mit anderen westlichen Partnern der Türkei, wie etwa der Reaktion der USA", sagte Dündar der "Welt".

"Berlin hat die Verhaftungen nicht einmal verurteilt. Besorgt sein hilft uns türkischen Journalisten nicht", sagte Dündar weiter. Von den europäischen Regierung erwarte er sich ein klares Signal für die Demokratie in der Türkei. "Seit Jahren sind die Europäer dauernd besorgt. Aber das ändert nichts", sagte Dündar, der im Exil in Deutschland lebt. "Zu viele europäische Regierungen denken, dass sie unter (Präsident) Erdogan wenigstens eine stabile Türkei bekommen. Das wäre so in etwa die Stabilität, die sie in Russland auch haben."

"Europa muss doch aufseiten der Demokratie stehen. Wir verlieren die Türkei gerade", sagte Dündar. "Europa muss sich überlegen, ob es wirklich ein islamo-faschistisches Regime in der Türkei akzeptieren will."

Zum Vorgehen Erdogans gegen oppositionelle Presse in der Türkei sagte Dündar: "Offenkundig ist Erdogan sehr viel besorgter über kritische Berichte in den Medien seines Landes als über die Sorge der Bundesregierung. Die ist ihm offenbar ziemlich gleichgültig."

Die Behörden hatten am Montag 13 Mitarbeiter, darunter auch "Cumhuriyet"-Chefredakteur Murat Sabuncu, wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Organisation festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Zeitung vor, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen unterstützt zu haben. Die Redaktion wies die Vorwürfe entschieden zurück und kritisierte die Festnahmen als rechtswidrig.

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte daraufhin in Berlin gesagt: "Die Bundesregierung hat wiederholt - und das will ich hier auch noch einmal tun - ihrer Sorge Ausdruck gegeben über das Vorgehen gegen Presse in der Türkei und gegen Journalisten in der Türkei." Pressefreiheit sei "zentral für jeden Rechtsstaat". (mit dpa)

