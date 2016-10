31.10.2016

"Cumhuriyet" in der Türkei : Festnahmen bei regierungskritischer Zeitung

Hinter Gittern. Seit Jahren zählt die säkulare Zeitung „Cumhuriyet" zu den schärfsten Kritikern der Politik von Staatschef Erdogan.

Seit dem Regierungsantritt der AKP gehört die "Cumhuriyet" zu Erdogans schärfsten Kritikern. Die Justiz wirft der Zeitung auch Unterstützung der PKK vor.

Mit Festnahmen und Durchsuchungen ist die türkische Justiz am Montag gegen die traditionsreiche Oppositionszeitung „Cumhuriyet“ vorgegangen und hat damit eine neue Dimension bei der Gleichschaltung der Medien eröffnet. Der Redaktion des 1924 gegründeten säkularen Blattes wird Unterstützung des islamischen Predigers Fethullah Gülen und der kurdischen Rebellengruppe PKK vorgeworfen. Mehrere namhafte Journalisten kamen in Haft. Der Kommentator Hasan Cemal, einer der letzten prominenten Kritiker von Präsident Recep Tayyip Erdogan, sprach von einem „Todesstoß für die Freiheit“.

Seit dem Regierungsantritt von Erdogans islamisch-konservativer Regierungspartei AKP im Jahr 2002 gehört „Cumhuriyet“ zu den schärfsten Kritikern der Führung in Ankara. Das Blatt, das von einem Vertrauten des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk gegründet wurde und dessen Name auf Deutsch „Republik“ lautet, hatte Erdogan in den vergangenen Jahren unter anderem illegale Waffenlieferungen an syrische Rebellen vorgeworfen. Der ehemalige Chefredakteur Can Dündar kam auf Betreiben Erdogans vor Gericht, floh aber nach Deutschland.

105 Journalisten in Haft

Jetzt nahm die Polizei 18 Kollegen Dündars fest. Darunter waren Chefredakteur Murat Sabuncu, die Kolumnisten Aydin Engin und Hikmet Cetinkaya sowie der Karikaturist Musa Kart, der Erdogan in den vergangenen Jahren immer wieder mit seinen Zeichnungen geärgert hatte. Laut Medienberichten sollen die Festgenommenen erst nach fünf Tagen mit einem Anwalt sprechen dürfen. In der Online-Ausgabe von „Cumhuriyet“ hieß es am Montag, die Zeitung werde sich nicht der Regierung beugen. Das Blatt solle mundtot gemacht werden.

Die Festnahmen bilden den Höhepunkt des seit Monaten eskalierenden Vorgehens der regierungstreuen türkischen Justiz gegen oppositionelle Medien. Erst am Wochenende waren rund ein Dutzend kurdische Zeitungen und Nachrichtenagenturen verboten worden. Seit dem Putschversuch im Juli sind nach Angaben des türkischen Journalistenverbandes TGC insgesamt 170 Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender und Agenturen geschlossen worden. Außerdem befinden sich demnach 105 Journalisten in Haft; fast 780 Berichterstattern wurde die Presseakkreditierung entzogen.

Kein ernsthafter Widerstand

Das Ergebnis ist eine fast ausschließlich regierungstreue Medienwelt, die die seit dem Ausbau der Meinungsfreiheit im Rahmen des EU-Prozesses entstandene Vielstimmigkeit beendet. Erdogan wirft kritischen Journalisten unter anderem Spionage und Landesverrat vor. „Cumhuriyet“ habe als „Sprecher“ von Gülen und PKK fungiert, schrieb das Erdogan-treue Blatt „Yeni Safak“. Die Tatsache, dass sich die auf Regierungslinie gebrachte Justiz „Cumhuriyet“ zuwendet, dem angesehenen Flaggschiff der Opposition, ist ein Zeichen dafür, dass die Regierung keinen ernsthaften Widerstand mehr befürchtet. Oppositionschef Kemal Kilicdaroglu stattete dem Ankaraner Büro der Zeitung zwar einen Solidaritätsbesuch ab, doch mehr als Symbolik bleibt ihm nicht, denn das Parlament ist unter dem geltenden Ausnahmezustand machtlos.