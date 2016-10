31.10.2016

US-Präsidentschaftswahl : Clinton liegt trotz E-Mail-Affäre bei Frühwählern vorn

Die FBI-Ermittlungen zu weiteren E-Mails schaden Hillary Clinton offenbar nicht. Ihre Demokraten werfen FBI-Chef Comey Rechtsbruch vor.

Seit dem Bekanntwerden der neuen FBI-Ermittlungen zu den E-Mails von Hillary Clinton am vergangenen Freitag lautet die große Frage, wie sehr sich das Vorgehen der Bundespolizei so kurz vor der Präsidentenwahl am 8. November auf die Kandidatur der ehemaligen Außenministerin auswirken wird. Clintons Rivale Donald Trump will die Wahl zu einer Abstimmung über die angeblich korrupten Machenschaften der Politikerin machen. Doch möglicherweise ist die neue FBI-Untersuchung für viele Wähler nicht mehr entscheidend.

In den Umfragen hat Trump seit Freitag zwar zulegen können, Clinton aber auch, wenn auch nicht so stark, wie der landesweite Durchschnitt der wichtigsten Befragungen bei der Internetseite RealClearPolitics zeigt. Demnach liegt Clinton derzeit 4,3 Prozentpunkte vor Trump; am Freitag betrug der Abstand 4,6 Prozent. Viele Clinton-Wähler geben der demokratischen Kandidatin ihre Stimme, um Trump zu verhindern. Begeisterung für die Ex-Außenministerin selbst gibt es kaum: Clinton selbst war schon vor Freitag bei mehr als der Hälfte der Amerikaner unbeliebt. Der neue Wirbel um ihre Mails ist für die allermeisten Wähler kein Schockerlebnis.

Zudem profitiert Clinton vom Trend der Wähler, ihr Votum schon Wochen vor dem eigentlichen Wahltag abzugeben; die meisten Bundesstaaten bieten ihren Bürger diese Möglichkeit. Laut der „New York Times“ haben bereits mindestens 21 Millionen Amerikaner abgestimmt, das sind rund zehn Prozent der Wählerschaft. Nachwahlbefragungen ergaben laut der Zeitung, dass Clinton in einigen besonders umkämpften und für den Wahlausgang möglicherweise entscheidenden Bundesstaaten bisher vorne liegt

Trump warf den Medien vor, nicht angemessen über die neuen FBI-Ermittlungen zu berichten, und brachte auch erneut die Möglichkeit von Wahlmanipulationen zugunsten von Clinton ins Gespräch. Bei einer Kundgebung in Colorado fragte Trump seine Anhänger, ob sie wirklich glaubten, dass die Stimmen korrekt ausgezählt würden.

Clinton-Lager macht Druck auf FBI-Chef

Unterdessen verstärkten Clintons Demokraten den Druck auf FBI-Direktor James Comey, einen Republikaner. Ihm wird vorgeworfen, mit der Bekanntgabe der neuen Nachforschungen wegen Clintons E-Mails in den Wahlkampf eingegriffen zu haben. Clinton hatte als Außenministerin einen privaten Mail-Server für ihre Dienst-Mails benutzt; nachdem das FBI im Sommer strafrechtliche Ermittlungen abgelehnt hatte, sollen jetzt neu aufgetauchte Mails untersucht werden.

Der ranghöchste Demokrat im Senat, Harry Reid, warf FBI-Chef Comey vor, gegen die gesetzliche Neutralitätspflicht von Staatsangestellten verstoßen zu haben. Der Fernsehsender CNN forderte den FBI-Direktor zum Rücktritt auf. Comey selbst soll sich zum Handeln gezwungen gesehen haben: Der konservative Sender Fox News meldete, Comey habe die neuen Ermittlungen angesetzt, weil er im Sommer im Kongress unter Eid versprochen hatte, neuen Informationen bezüglich Clintons E-Mails nachzugehen.

Laut Medienberichten stammen die neu entdeckten Mails nicht von Clinton selbst, sondern von ihrer Beraterin Huma Abedin. Das FBI soll die Erlaubnis erhalten haben, die Mails genauer unter die Lupe zu nehmen. Abedin war bereits zu Clintons Zeit als Außenministerin von 2009 bis 2013 eine der engsten Mitarbeiterinnen der Politikerin.