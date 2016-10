29.10.2016

Gauck-Nachfolge : Scholz: Union soll Steinmeier zum Bundespräsidenten wählen

Bild vergößern Der Erste Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz (SPD). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In der Debatte um die Gauck-Nachfolge drängt SPD-Vize Olaf Scholz die Bundeskanzlerin zu einer Entscheidung für den beliebtesten Kandidaten. Alles andere schade der Demokratie, sagt Hamburgs Erster Bürgermeister.

Im Ringen um die Nachfolge von Joachim Gauck erhöht die SPD den Druck auf Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Olaf Scholz forderte die Union dazu auf, den Weg für die Wahl von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum Bundespräsidenten freizumachen. "Steinmeier ist der Politiker, den sich die meisten Deutschen als Staatsoberhaupt wünschen. Wer diesen Wunsch aus reiner Parteitaktik missachtet, schadet schnell dem Ansehen der Demokratie", sagte Scholz dem Tagesspiegel am Sonntag.

Für das höchste Amt im Staate komme nach Ansicht des Ersten Bürgermeisters von Hamburg "nur eine Persönlichkeit infrage, die einen ähnlich hohen Respekt genießt" wie der Außenminister. "Davon gibt es nicht sehr viele", fügte Scholz hinzu.

Eine Einigung der Koalitionsparteien auf einen gemeinsamen Kandidaten unterstütze er grundsätzlich weiter, versicherte Scholz. Die Einigung dürfe aber "nicht als unverständliche Hinterzimmerpolitik daherkommen".

