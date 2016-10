Treffen mit DGB-Spitze : Merkel sucht offenbar Renten-Einigung mit Gewerkschaften

Bild vergößern Werden sich am Dienstag sehen: Bundeskanzlerin Angela Merkel und DGB-Chef Reiner Hoffmann. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Am Dienstag will sich die Bundeskanzlerin einem Medienbericht zufolge mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund treffen. CDU-Präsidiumsmitglied Spahn warnt vor einem "Überbietungswettbewerb".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich einem Bericht zufolge mit den Gewerkschaften über die Rentenpolitik verständigen. Für Dienstag sei ein Spitzengespräch zwischen der CDU und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) geplant, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). Zur Verhandlungsdelegation der CDU gehören demnach sowohl Rentenexperten als auch hochrangige Politiker aus der CDU-Führung wie Fraktionschef Volker Kauder, Präsidiumsmitglied Jens Spahn und die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Der DGB fordert einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Merkel hatte den Gewerkschaftsbund kürzlich davor gewarnt, mit einer Rentenkampagne die Angst vor Altersarmut zu befördern und somit ungewollt die AfD zu unterstützen. Spahn wiederum forderte die Union im Ringen mit der SPD um die richtige Rentenlösung zur Mäßigung auf.

„Wir müssen vermeiden, jetzt in einem Überbietungswettbewerb Erwartungen zu wecken, die später enttäuscht werden müssen“, sagte Spahn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Milliarden, die jetzt ins Schaufenster gestellt würden, ließen sich nachhaltig nicht finanzieren. „Zudem sollten wir endlich aufhören, die Renten-Panik zu schüren“, mahnte Spahn. Es seien mehr als fünf Mal so viele Kinder in Deutschland von Armut betroffen als Rentner. Da liege das eigentliche Problem.

In der „Rheinischen Post“ forderte Finanzstaatssekretär Spahn eine grundsätzliche Debatte über das Verhältnis von Rentenbeitragssatz, Renteneintrittsalter und Rentenniveau ab 2030. „Dafür sollten wir uns die nötige Zeit nehmen“, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied . Es gebe keinen Grund zur Eile. „Bis 2030 ist noch genügend Zeit.“ Der Chef der Senioren-Union, Otto Wulff, brachte in der Zeitung eine Rentenkommission ins Gespräch.

SPD will Beitragsbemessungsgrenze abschaffen

Die SPD hingegen nimmt sich bereits Besserverdienende und ihre Arbeitgeber vor. Generalsekretärin Katarina Barley forderte in der „Rheinischen Post“ eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung. Damit solle verhindert werden, dass das Rentenniveau langfristig „ins Bodenlose abrutscht“, sagte sie. Um das zu erreichen müssten „starke Schultern mehr Verantwortung übernehmen“. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt zurzeit im Westen bei 74.400 Euro Bruttoeinkommen im Jahr oder 6.200 Euro im Monat und im Osten bei 64.800 beziehungsweise 5400 Euro. Auf Lohnbestandteile, die darüber liegen, entfällt bisher kein Rentenbeitrag.

Die Spitzen von CDU und CSU hatten am Freitagabend in Berlin über eine gemeinsame Linie in der Rentenpolitik beraten. Hauptstreitpunkt war die CSU-Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente, die in der CDU auf breiten Widerstand stößt. Einzelheiten zu dem Treffen im Kanzleramt wurden zunächst nicht bekannt. (AFP, dpa, epd)

