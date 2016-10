26.10.2016

Nato-Einsatz im Baltikum : Signal an Wladimir Putin

Bild vergößern Unter dem Vorsitz des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg beschloss das Militärbündnis die Stationierung von vier Bataillonen im Baltikum und Polen. Foto: AFP

Die Nato stationiert eine kampffähige Einheit von 1000 Soldaten in Litauen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schätzt Russlands Außenpolitik als hochgradig alarmierend ein.

Der Einsatz der Bundeswehr in Litauen nimmt Formen an. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) legte beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister dafür ihre Pläne dar. Ab Februar soll ein Nato-Kampf-Bataillon unter deutscher Führung in Litauen stationiert werden. Rund 1000 Soldaten werden für jeweils sechs Monate im Baltikum sein. 450 bis 650 der Soldaten kommen von der Bundeswehr, den Rest stellen Bündnispartner wie Frankreich, Belgien und Kroatien. Es handelt sich um eine kampffähige Einheit, die über Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Scharfschützen, Pioniere, Sanitäter und Feldjäger verfügt. Im Juni soll das Bataillon einsatzfähig sein.

Insgesamt zieht die Nato vier Bataillone in den drei baltischen Staaten und Polen zusammen. Der Beschluss dazu fiel beim Nato-Gipfel im Juli in Warschau. Die höhere Präsenz von Nato-Truppen an der Grenze zu Russland ist ausdrücklich als Zeichen der Abschreckung an den russischen Staatschef Wladimir Putin gedacht. „Es handelt sich um ein klares Signal, dass ein Angriff auf ein Nato-Land gewertet wird wie ein Angriff auf alle 28 Nato-Länder“, sagte Leyen. Moskau soll wissen, dass die Nato auch die geringste Verletzung einer Grenze an der östlichen Peripherie nicht tolerieren wird.

Moskaus Verteidigungsausgaben sollen sich verdreifacht haben

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg machte deutlich, dass Moskaus Außenpolitik von der Nato als hochgradig alarmierend eingeschätzt wird. Moskaus Verteidigungsausgaben hätten sich verdreifacht. Das militärische Eingreifen Moskaus in Georgien und Ukraine zeige: „Russland ist auch bereit, seine militärische Macht zu gebrauchen. Es ist notwendig, dass die Nato darauf antwortet.“

Moskau spielt auch eine Rolle beim zweiten Schwerpunkt des Treffens: Die Nato will mehr für die Sicherheit außerhalb des eigentlichen Bündnisgebiets tun. Denn die Probleme sind ganz nah: der IS in Syrien und dem Irak sowie die vielen Flüchtlinge, die von Nordafrika aus in die EU übersetzen wollen. Ein Nato-Diplomat sagte: „Wir können uns nicht in unserem Nato-Bunker eingraben.“ In Syrien ist Moskau zum Gegenspieler geworden. Mit deutlichen Worten kritisierte Stoltenberg: „Die anhaltende Unterstützung des Assad-Regimes durch Russland ist hochgradig beunruhigend.“ Und die Unruhe wächst, weil gerade ein russischer Flottenverband Kurs auf das östliche Mittelmeer nimmt. Die Befürchtung ist, dass die Angriffe auf das syrische Aleppo noch schlimmer ausfallen könnten.

Der dritte Schwerpunkt betrifft eine engere Zusammenarbeit mit der EU. Schon jetzt unterstützt die Nato die Frontex-Grenzschützer im Mittelmeer im Kampf gegen Menschenhandel. Am Donnerstag wollen EU und Nato Weiteres verabreden.