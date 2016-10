26.10.2016

Ceta-Verhandlungen in Brüssel : Pokern bis zuletzt

von Albrecht Meier

Der wallonische Regierungschef Paul Magnette am Mittwoch in Brüssel.

An diesem Mittwoch könnten die innerbelgischen Verhandlungen um Ceta in die Schlussrunde gehen. Zuletzt feilschten die Vertreter der Regionen noch um die Schiedsgerichte und die Landwirtschaft.

Eigentlich hätte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau am Mittwoch im Europaparlament eine Rede halten sollen. Der Auftritt im Straßburger Plenum fiel aber aus. Schuld daran sind unter anderem die Vertreter der Wallonie in Belgien, die eine Unterzeichnung des EU-Freihandelsabkommen mit Kanada auch am Mittwoch zunächst weiter blockierten. Ob Trudeau noch in dieser Woche seine Unterschrift unter den Ceta-Vertrag setzen würde, blieb zunächst offen – genauso offen wie der Ausgang der innerbelgischen Verhandlungen über den Ceta-Vertrag, die auch am Mittwoch weitergingen.



EU-Ratschef Tusk macht in Zweckoptimismus

Als EU-Ratschef Donald Tusk am Mittwochmorgen vor das Mikrophon im EU-Parlament trat, zeigte er sich zuversichtlich, dass der ursprüngliche Ceta-Terminplan – trotz des ausgefallenen Abstechers von Trudeau nach Straßburg – eingehalten werden kann. Die für diesen Donnerstag geplante feierliche Unterzeichnung des Freihandelsvertrages in Brüssel sei „immer noch möglich“, erklärte Tusk.



Im 350 Kilometer entfernten Brüssel hatten es die belgischen Ceta-Verhandler allerdings nicht sonderlich eilig. Am Mittwochmorgen trafen sich die Vertreter der belgischen Regionen und Sprachgemeinschaften in der Dienstwohnung des belgischen Regierungschefs Charles Michel. Zu Beginn des Treffens zeigte sich der für den Handel zuständige Außenminister Didier Reynders zuversichtlich, dass es noch am selben Tag zu einer Einigung über die belgische Haltung zur Ceta-Vereinbarung kommen könne. Es gebe nur noch einen oder zwei offene Punkte, beteuerte er. Doch um 10 Uhr vertagte sich die Runde auf den Nachmittag: Die belgischen Politiker sollten die Gelegenheit bekommen, an der Beerdigung des prominenten früheren Senatspräsidenten Roger Lallement teilzunehmen.



Die belgische Föderalregierung braucht die Zustimmung der Wallonie

Bereits am Vortag hatten die Vertreter der Regionen und der Brüsseler Regierung sechs Stunden lang verhandelt. Dabei ließ der wallonische Regierungschef Paul Magnette erkennen, dass er sich angesichts der geplanten Unterzeichnung des Freihandelsabkommens keinesfalls unter Druck setzen lassen werde. „Wir haben bereits drei Ultimaten gestellt bekommen. Wir werden kein viertes akzeptieren, von wem auch immer“, warnte der Sozialist und drohte mit einem Abbruch der Gespräche. In der Wallonie ist der Widerstand gegen Ceta besonders ausgeprägt. Ohne die Zustimmung belgischer Regionen wie der Wallonie kann die Föderalregierung ihrerseits der Freihandelsvereinbarung nicht den Segen geben.



Am Mittwochnachmittag sah es aber dann so aus, als befänden sich die Verhandlungen in Brüssel tatsächlich auf der Zielgeraden. Man habe sich darauf verständigt, die Gespräche nur noch auf zwei Themen zu begrenzen, und zwar auf die umstrittenen Schiedsgerichte sowie die Landwirtschaft, meldete die Zeitung „Le Soir“.



Ceta-Kritiker bezweifeln die Unabhängigkeit der Richter

Beim Streitpunkt der Landwirtschaft geht es darum, dass die Agarwirtschaft in der Wallonie befürchtet, dass Ceta billigen Fleischimporten aus Kanada den Weg bereitet. Vor den öffentlichen Investitionsgerichtshöfen, die im Ceta-Vertrag vorgesehen sind, sollen Streitigkeiten zum Investorenschutz entschieden werden. Ceta-Kritiker wie der wallonische Regierungschef Magnette zweifeln an der Unabhängigkeit der Richter an den Gerichtshöfen. In einem Textvorschlag, den die EU-Kommission am vergangenen Wochenende angesichts der wallonischen Blockade vorlegte, hatte es zur Klarstellung geheißen, dass die EU-Institutionen und die europäischen Mitgliedstaaten die Auswahl der Richter vornehmen und deren Unabhängigkeit garantieren sollten. Magnette hatte diesen Vorschlag allerdings zurückgewiesen.



Letzter Akt: Auch das wallonische Parlament muss zustimmen

Aber auch wenn es gelingen sollte, die Zustimmung Belgiens zu Ceta durch ein Verhandlungsergebnis zu sichern, wäre die Hängepartie damit noch nicht ganz beendet. Anschließend müssten sich die Botschafter der übrigen 27 EU-Staaten mit dem belgischen Vorschlag befassen. Sie könnten den Text entweder annehmen oder einen Gegenvorschlag unterbreiten. Und dann müsste schließlich auch noch das wallonische Parlament das Ergebnis absegnen.



In jedem Fall wollte sich Außenminister Reynders nicht festlegen, ob der EU-Kanada-Gipfel tatsächlich an diesem Donnerstag stattfinden kann. Es gebe keine Frist, erklärte der belgische Chefdiplomat lediglich. Er wolle nur erreichen, seine EU-Partner von einer ausformulierten belgischen Position zu Ceta informieren zu können, sagte Reynders. Wenn es nach ihm ginge, dann solle der Verhandlungsmarathon am Mittwoch beendet werden, sagte der liberale Wallone.