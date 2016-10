26.10.2016

NSU-Prozess in München : Zschäpe bestreitet, Berliner Synagoge ausgespäht zu haben

Die Angeklagte Beate Zschäpe im Oberlandesgericht in München.

Beim NSU-Prozess geht es am Mittwoch um die Frage, ob die Rechtsextremisten auch Ziele in der Hauptstadt im Visier hatten. Beate Zschäpe gibt lediglich zu, im Jahr 2000 in Berlin gewesen zu sein.

Im NSU-Prozess am Oberlandesgericht München hat Beate Zschäpe am Mittwoch eingeräumt, im Jahr 2000 in Berlin gewesen zu sein. Sie habe sich gemeinsam mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Sommer in der Stadt aufgehalten, trug Verteidiger Mathias Grasel für seine Mandantin vor. Zschäpe bestreitet aber, die Synagoge in der Rykestraße ausgespäht zu haben. Ein Polizist hatte angegeben, Zschäpe und Mundlos am 7. Mai 2000 in einer Gaststätte nahe der Synagoge gesehen zu haben.

Der Polizeiangestellte war damals im Objektschutz für das jüdische Gotteshaus eingesetzt. Zufällig lief am Abend des 7. Mai im Fernsehen die MDR-Sendung „Kripo Live“, in der die drei untergetauchten Rechtsextremisten gezeigt wurden. Der Polizist erkannte Zschäpe und Mundlos wieder und benachrichtigte sofort das Thüringer Landeskriminalamt. Am nächsten Tag vernahm das Berliner LKA den Objektschützer. Bei einer Vorlage von Fotos zeigte er auf Mundlos und Zschäpe. Der Polizist soll heute als Zeuge im NSU-Prozess

gehört werden.

Die Geschichte wurde im Oktober im Prozess durch den Beweisantrag des Nebenklage-Anwalts Yavuz Narin bekannt. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl fragte dann Zschäpe, ob sie im Mai 2000 in Berlin gewesen sei. Und wenn ja, wo genau, und wer sie gegebenenfalls begleitet habe. Die Antwort formulierten Zschäpe und ihr neuer Verteidiger Grasel, wie gewohnt, schriftlich.

Zschäpe gab nun an, sie, Mundlos und Böhnhardt hätten mal aus Chemnitz herausgewollt. In Berlin hätten sie sich die meiste Zeit in der Innenstadt aufgehalten. Besonders beeindruckt habe sie das KaDeWe, „weil ich so ein Kaufhaus noch nicht gesehen hatte“. Sie habe mit Mundlos und Böhnhardt in einer Pension übernachtet.

Die drei hatten sich im Januar 1998 aus Jena nach Chemnitz abgesetzt. Dort halfen ihnen rechtsextreme Skinheads, in Wohnungen unterzukommen. Im Sommer 2000, in dem Zschäpe mit Mundlos und Böhnhardt in Berlin gewesen sein will, hatte die Terrorzelle bereits mehrere Raubüberfälle und einen Sprengstoffanschlag in Nürnberg verübt.

Zu dem Verdacht, der NSU könnte in Berlin auch die bis heute ungeklärten Sprengstoffanschläge auf den jüdischen Friedhof in Charlottenburg verübt haben, äußerte sich Zschäpe nicht. 1998 wurde zweimal das Grab von Heinz Galinski, dem ehemaligen Präsidenten des Zentralrats der Juden, durch Explosionen beschädigt. 2002 flog eine Rohrbombe in den Eingangsbereich des Friedhofs. Schaden entstand vor allem an der Trauerhalle.

Ex-Polizist erkennt Zschäpe und Mundlos nicht wieder

Der ehemalige Polizist sagte am Mittwoch im Prozess als Zeuge aus. Erinnern konnte er sich an den 16 Jahre zurückliegenden Vorgang jedoch nur in Teilen. Der Zeuge sprach von einer attraktiven Frau, die eine auffällig bunte Bluse im 60er-Jahre-Stil getragen habe. Die Frau habe mit zwei schlanken, kurzhaarigen Männern in dem Lokal nahe der Synagoge gesessen. Als Richter Götzl dem früheren Objektschützer die Fotos mit Zschäpe und Mundlos vorlegte, die ihm auch im Mai 2000 vom Berliner LKA gezeigt worden waren, erkannte er niemanden wieder.