Schwerpunkt Thüringen : Anti-Terror-Einsätze der Polizei in mehreren Bundesländern

Bild vergößern Ein Polizeiauto steht am Dienstag während eines Anti-Terror-Einsatzes vor einem Haus in Jena (Thüringen). Foto: dpa

Seit dem frühen Dienstagmorgen laufen bundesweit Anti-Terror-Einsätze der Polizei. Sie sollen sich gegen die islamistische Szene richten. In Thüringen hat es offenbar eine Festnahme gegeben.

In mehreren Bundesländern laufen seit Dienstagmorgen Anti-Terror-Einsätze der Polizei gegen die islamistische Szene. Zeitgleich wurden insgesamt zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft in Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern durchsucht, berichtete das Thüringer Landeskriminalamt.

Ein Schwerpunkt befindet sich offenbar in Thüringen. Das geht aus einer Meldung des MDR Thüringen hervor. Demnach soll es Einsätze im Plattenbaugebiet Suhl-Nord sowie in Schmalkalden, Hildburghausen, Jena-Lobeda, Leinefelde und Weimar geben. Die Ermittlungen sollen sich gegen mehrere Personen richten. Die Einsätze hatten am Dienstagmorgen um 6 Uhr begonnen.

Der MDR berichtet weiter von einer Festnahme in Suhl-Nord. Bei dem Einsatz soll weißes Pulver sichergestellt worden sein. Weitere Informationen über die Substanz gibt es noch nicht, es soll sich aber nicht um Drogen handeln.

Es gehe unter anderem um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung. Die Ermittlungen richten sich in erster Linie gegen einen 28-jährigen Tschetschenen, wie das LKA weiter mitteilte. Er soll beabsichtigt haben, sich der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien anzuschließen. Eine konkrete Anschlagsgefahr hätten die Ermittlungen bislang nicht ergeben. In der zweiten Jahreshälfte 2015 hatte die Staatsanwaltschaft Gera mit Ermittlungen gegen den 28-Jährigen veranlasst, wie die "Ostthüringer Zeitung" berichtet. Anlass der Ermittlungen war der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Beschuldigte soll beabsichtigt haben, sich dem bewaffneten Kampf in Syrien auf Seiten des IS (Islamischen Staates) anzuschließen.

Im Verlauf der Ermittlungen habe sich gegen diesen Beschuldigten und weitere zehn Männer und drei Frauen russischer Staatsangehörigkeit der Verdacht der Terrorismusfinanzierung ergeben, berichtet auch die Nachrichtenagentur Reuters mit Berufung auf das thüringische Landeskriminalamt. Die Beschuldigten aus Thüringen, Hamburg und Dortmund seien zwischen 21 und 31 Jahre alt. Es handele sich um Asylsuchende, deren Aufenthaltsstatus in Deutschland bisher nicht abschließend geklärt sei. Unterstützt wurden die Thüringer LKA-Beamten bei den Razzien durch Spezialkräfte sowie Beamte der Bereitschaftspolizei und verschiedener Landespolizeien. (dpa, rok)