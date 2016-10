22.10.2016

von Christian Böhme, Stephan Haselberger

Schlacht um Mossul : IS ermordet offenbar hunderte irakische Zivilisten

Einheiten der irakischen Armee und Verbündete Milizen sind nur noch 20 Kilometer von Mossul entfernt.

Die Terrormiliz missbraucht Menschen in Mossul als Schutzschilde. Und die Furcht wächst, dass die Dschihadisten zur Verteidigung ihrer Bastion sogar Giftgas einsetzen könnten.

Die irakische Armee und verbündete Truppen rücken immer weiter auf die IS-Hochburg Mossul vor. Die Extremisten konnten aus mehreren Orten vertrieben werden. Die Regierungseinheiten sind damit nach eigenen Angaben im Südosten auf etwa 20 Kilometer an die Millionenstadt herangerückt. Allerdings reagieren die Dschihadisten auf diese Erfolge offenbar mit mörderischer Gewalt gegen Zivilisten. So soll die Terrormiliz im Zuge der Großoffensive zur Befreiung Mossuls mehr als 280 Männer und Jugendliche hingerichtet haben.

Laut dem US-Nachrichtensender CNN, der sich auf den irakischen Geheimdienst beruft, sind die Menschen zunächst als Schutzschilde gegen die Angriffe der Anti-IS-Allianz missbraucht worden. Danach seien die Opfer, dem Bericht zufolge auch Kinder, erschossen und die Leichen mit einem Bulldozer in ein Massengrab geschoben worden. Der „Islamische Staat“ hat sich mit seinen schätzungsweise 4000 bis 5000 Kämpfern wochenlang auf die Großoffensive gegen ihre letzte Bastion im Irak vorbereitet. So sollen die Straßen und Häuser mit Minen und anderen Sprengfallen präpariert worden sein. Außerdem versuchen Selbstmordattentäter immer wieder, zum Beispiel mit Autobomben in gegnerische Stellungen zu fahren, um möglichst viele Angreifer zu töten.

Hilfsorganisationen verteilen Schutzmasken

Es gibt darüber hinaus Befürchtungen, dass die Fanatiker Chemiewaffen einsetzen könnten. Krankenstationen rund um Mossul würden für die Behandlung von Opfern derartiger Attacken vorbereitet, teilte vor Kurzem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit. Dazu gehöre auch die Verteilung von Schutzmasken. Der IS hat in der Vergangenheit schon mehrfach Chlor- und Senfgas bei Angriffen genutzt – sowohl im Irak als auch in Syrien.

Die Kampfstoffe stammen Experten zufolge zum einen aus eroberten Lagern des syrischen Machthabers Baschar al Assad, zum anderen aus Beständen des früheren irakischen Diktators Saddam Hussein. Es wird aber vermutet, dass die Islamisten Chemiewaffen selbst herstellen. Als mögliches Zentrum der Produktion gilt die Universität in Mossul. Als die Extremisten Mitte 2014 die Stadt eroberten, kontrollierten sie damit auch die Hochschule mit ihren Laboren und Forschern. Beweise dafür, dass dort Giftgas fabriziert wird, gibt es jedoch nicht.

Das sieht bei Assad anders aus. Schon mehrfach hat dessen Armee Chemiewaffen gegen das eigene Volk eingesetzt. Die UN werfen den Regierenden nun einen weiteren Angriff vor. Es gebe „genügend Beweise“ dafür, dass syrische Truppen am 16. März 2015 eine „giftige Substanz“ – vermutlich Chlor – auf den Ort Kmenas abgeworfen hätten, heißt es in einem Bericht der Ermittler. Auch in der umkämpften syrischen Metropole Aleppo soll es laut Ärzten und Rettungshelfern jüngst einen Luftangriff mit Chlorgas gegeben haben. Dort scheint die von Russland ausgerufene Feuerpause weitgehend zu halten. Seit Einstellung der Kämpfe am Donnerstag seien keine syrischen oder russischen Luftangriffe auf den von Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt gemeldet worden, erklärte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

SPD-Politiker Oppermann: Putin betreibt rücksichtslose Machtpolitik

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann verurteilt das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Syrienkrieg scharf. „Putin betreibt eine rücksichtslose Machtpolitik“, sagte Oppermann im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Es sei „erbärmlich“, dass der Westen gewaltige diplomatische Anstrengungen unternehmen müsse, damit Russland die Feuerpause in Aleppo um einige Stunden verlängere. Putin müsse wissen, dass er Russlands Stellung in der Staatengemeinschaft mit dem rücksichtslosen Bombardement der syrischen Zivilbevölkerung schweren Schaden zufüge.