Korrigierte Kriminalität : BKA halbiert Zahl zur Fahndung ausgeschriebener Ausländer

Bild vergößern Ein Gebäude des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden. Foto: dpa

Dem BKA ist nach eigenen Aussage ein "bedauerlicher Fehler" unterlaufen. Die Zahl der zur Fahndung ausgeschriebenen Ausländer ist bei weitem nicht so hoch, wie im Oktober gemeldet.

Die Zahl der in Deutschland zur Fahndung ausgeschriebenen Ausländer ist längst nicht so hoch wie jüngst vom Bundeskriminalamt (BKA) errechnet. Zum 1. September dieses Jahres seien 121.759 Ausländer im Polizei-Fahndungssystem INPOL entsprechend registriert gewesen, teilten das BKA in Wiesbaden und hr-info in Frankfurt am Donnerstag mit. Der Sender hatte Anfang Oktober zuerst über die Zahlen berichtet. Seinerzeit war von 284.158 Menschen die Rede gewesen, nun korrigierte sich das BKA.

Beim Zusammentragen der Daten sei ein „bedauerlicher Fehler“ passiert, sagte eine BKA-Sprecherin. Somit stieg die Zahl der zur Fahndung Ausgeschriebenen ohne deutschen Pass im Vergleich zum Vorjahr mit 119.636 Menschen auch nicht um rund 140 Prozent, sondern lediglich um weniger als zwei Prozent. (dpa)