20.10.2016

von Benjamin Moscovici Drucken

Kampf gegen den IS im Irak : Wer verfolgt welche Ziele in Mossul?

von Benjamin Moscovici

3 Bild vergößern Kurdische Peschmerga-Kämpfer beobachten einen Angriff 25 Kilometer nordöstlich von Mossul. Foto: AFP

Die Militärkoalition kommt bei der Rückeroberung Mossuls vom "Islamischen Staat" schneller voran als angenommen. Doch so geeint die Allianz dabei auftritt – ansonsten ist sie tief gespalten. Die Motive der wichtigsten Akteure.

Irakische Armee

Die irakische Armee führt den Sturm auf Mossul an und rückt mit ihren Truppen von Süden auf die Stadt vor. Zusammen mit den Peschmerga bildet die irakische Armee den wichtigsten Teil der Allianz im Kampf gegen den IS im Irak. Gemeinsam stellen sie rund 30000 Soldaten. Beide Einheiten wurden in den letzten zwei Jahren von den USA ausgebildet und mit modernster Militärtechnik ausgestattet. Ziel der irakischen Armee ist es, den IS aus Mossul zu vertreiben und anschließend die Kontrolle über das gesamte Land zurückzugewinnen. Militärisch wird sich wohl zumindest das erste Ziel realisieren lassen. In den letzten zwei Jahren haben westliche Militärausbilder insgesamt etwa 26000 irakische Soldaten ausgebildet.

Doch solange die Bevölkerung die Zentralregierung in Bagdad nicht akzeptiert, dürfte es schwierig werden den gesamten Irak zu kontrollieren. In Mossul ist noch unklar, ob die Bevölkerung die irakische Armee tatsächlich als Befreier sehen wird. Die sunnitischen Einwohner der Stadt befürchten, von der schiitisch dominierten Armee für die Schreckenstaten des IS bestraft zu werden.

Peschmerga

Von Norden und Osten rücken Peschmerga-Einheiten auf Mossul vor. Die Kämpfer der kurdischen Autonomieregion im Irak kommen bislang offenbar schneller voran als die irakische Armee. Doch trotz ihrer Schlagkraft sollen die Peschmerga nicht in Mossul einrücken. Das hatte der irakische Präsident Haider al Abadi bereits vor Beginn der Offensive erklärt. Und es würde auch nicht in die Strategie der Peschmerga passen, sagt der Irak-Experte Renad Mansour. „Die Peschmerga wollen Territorium besetzen, das sie zukünftig in einen kurdischen Staat integrieren oder als Verhandlungsmasse nutzen können“, erklärt Mansour, „doch auf eine arabische Stadt wie Mossul könnten die Kurden niemals Anspruch erheben.“ Vor rund zwei Jahren hat der Bundestag Waffenlieferungen an die Peschmerga beschlossen. Seitdem wurden in Erbil unter deutscher Führung rund 11000 Peschmerga-Kämpfer ausgebildet.

Schiitische Milizen

Im Westen haben schiitische Milizen angekündigt, die Stadt Tel Afar zu erobern, um damit den Dschihadisten den Weg nach Raqqa in Syrien abzuschneiden. Bislang waren diese Milizen ein wichtiger Bestandteil der irakischen Strategie gegen den IS, aber langfristig stellen sie auch ein großes Problem für die irakische Zentralregierung dar. Die schiitischen Milizen kooperieren zwar mit Bagdad, stehen aber eigentlich unter dem Kommando des Iran, der im Irak einen schiitischen Staat im Staat unter iranischer Führung schaffen will, wie es mit der Hisbollah im Libanon bereits der Fall ist.

"Islamischer Staat"

Der IS verteidigt Mossul mit rund 5000 Kämpfern. Die Dschihadisten haben die Stadt auf die Belagerung vorbereitet, haben Sprengfallen errichtet und Tunnel gegraben. Das sei ein großer taktischer Vorteil, sagt Rayk Hähnlein von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber das könne die zahlenmäßige Überlegenheit an Kämpfern der Koalition nicht ausgleichen. Mossul ist mit 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Irak. Im Juni 2014 hatten die Dschihadisten die Stadt eingenommen, wenige Tage später gründeten sie dort ihr „Kalifat“.

Syrisch-Kurdische Truppen

An der syrisch-irakischen Grenze sind kurdische Truppen stationiert. Insbesondere die sogenannten Volksverteidigungseinheiten der YPG stehen bereit, um Kämpfern des IS den Weg nach Nordsyrien zu versperren. Das erklärt Sipan Ibrahim, der offizielle Vertreter der de facto autonomen Provinz Rojava in Nordsyrien. Die YPG und ihr ausschließlich Frauen vorbehaltener Ableger YPJ zählen in Syrien rund 50000 Kämpfer. Wie viele von ihnen in der Grenzregion stehen, ist nicht bekannt.

US-geführte Allianz

Die USA führen eine Koalition von insgesamt 19 Staaten an, die den Irak bei der Befreiung Mossuls unterstützen. Diese internationale Allianz hilft der irakischen Armee und den vorrückenden Peschmerga-Kämpfern mit Luftschlägen. Frankreich nimmt daran mit dem Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ teil, der im östlichen Mittelmeer Stellung bezogen hat. Auf ihm sind insgesamt 24 Rafale-Kampfflugzeuge stationiert. Deutschland hat die Fregatte „Augsburg“ geschickt, um den Flugzeugträger zu begleiten.

Türkei

Nur etwa 30 Kilometer nordöstlich von Mossul befindet sich der türkische Militärstützpunkt Bashiqa. Bereits seit Anfang der 90er Jahre ist die Türkei auch im Nordirak militärisch präsent, um Attacken von PKK-Kämpfern zu unterbinden, die von dort aus operiert haben. Seit 2014 bildet die Türkei dort auch Peschmerga und Kämpfer sunnitischer Milizen aus. Der türkische Präsident Erdogan will überall dort vertreten sein, wo sich die Zukunft der Region entscheidet. Erdogan versucht die Bedeutung der Türkei in der Region zu vergrößern. „Wir werden bei der Operation dabei sein“, sagte der türkische Präsident über die Rückeroberung Mossuls, „wir werden am Tisch sitzen, es ist nicht möglich, dass wir außen vor bleiben.“