Kampf um IS-Hochburg Mossul im Irak : EU-Kommissar warnt vor Risiko durch Rückeroberung Mossuls

Bild vergößern Irakische Truppen auf dem Weg nach Mossul Foto: AFP/Ahmad Al-Rubaye

IS-Kämpfer könnten nach dem möglichen Verlust ihrer Bastion Mossul nach Europa kommen, sagt EU-Sicherheitskommissar King. Amnesty International sorgt sich um die flüchtenden Zivilisten

Der EU-Sicherheitskommissar Julian King hat vor negativen Folgen der laufenden Großoffensive auf die irakische Stadt Mossul für die Sicherheit in Europa gewarnt. „Die Rückeroberung der nordirakischen IS-Hochburg Mossul kann dazu führen, dass gewaltbereite IS-Kämpfer nach Europa zurückkommen“, sagte King der „Welt“. Das sei eine sehr ernste Bedrohung.

Allerding gehe er nicht von einem „Massenexodus von IS-Kämpfern nach Europa“ aus, sagte King. Wichtig sei jetzt, durch geeignete Maßnahmen Terroristen immer weniger Handlungsmöglichkeiten zu geben und „insgesamt unsere Widerstandsfähigkeit gegen die terroristische Bedrohung zu erhöhen.“

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte die Millionenstadt Mossul im Juni 2014 vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die seit Monaten vorbereitete Großoffensive zur Rückeroberung der Stadt ist die entscheidende Phase im Kampf gegen die Extremisten. Irakische Sicherheitskräfte begannen am Morgen im Schutze der Dunkelheit mit der Offensive zur Rückeroberung der Stadt.

King plädierte dafür, die Sicherheit von Reisedokumenten zu verbessern. „Derzeit kann man die Passkontrollen an den EU-Außengrenzen zu leicht umgehen, indem man falsche Dokumente vorlegt“, so der EU-Kommissar. „Wir sollten uns auch die Sicherheitsstandards von Geburts- und Heiratsurkunden ansehen - die Dokumente, auf deren Grundlage man Reisedokumente erhält. Es nützt nichts, wenn der Reisepass zwar fälschungssicher ist, aber auf falschen Angaben basiert.“

Am Dienstag will sich King in Berlin mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) treffen und über Terrorismus und organisierte Kriminalität sprechen.

Amnesty: Flüchtenden im Irak drohen Folter und Tod

Paramilitärische Milizen und Regierungstruppen im Irak sind laut einem Bericht von Amnesty International (AI) für schwere Menschenrechtsverstöße und Kriegsverbrechen verantwortlich. Tausende vor der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) geflohene Zivilisten seien „Opfer von Folter, willkürlicher Inhaftierung, Verschwindenlassen und außergerichtlichen Hinrichtungen“ geworden, heißt es in dem am Dienstag vorgestellten, 70 Seiten umfassenden Bericht der Menschenrechtsorganisation. „Nachdem sie den Schrecken des Krieges und der Tyrannei des IS entkommen sind, drohen sunnitischen Arabern im Irak brutale Vergeltungsschläge durch Milizen und Regierungstruppen“, sagte Amnesty-Experte Philip Luther.

Sie würden für die Verbrechen des IS bestraft. „Im Kampf um Mossul müssen die irakischen Behörden sicherstellen, dass solche schweren Menschenrechtsverstöße verhindert werden“, forderte Luther. Die Staaten, die den Militäreinsatz gegen den IS im Irak unterstützten, müssten zeigen, „dass sie solche Verstöße nicht länger dulden“. Der neue Amnesty-Bericht basiert den Angaben zufolge auf Gesprächen mit mehr als 470 ehemaligen Gefangenen, Augenzeugen sowie Verwandten von Personen, die inhaftiert, getötet oder verschwunden sind. (dpa, kna)