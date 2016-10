17.10.2016

Nach Scheitern des Galaxy Note 7 : Samsungs Straucheln erschüttert Südkorea

von Felix Lill

Bild vergößern Verbunden. Einige Traditionsbetriebe haben die koreanische Wirtschaft im Griff – und die Regierung in Seoul. Das Land muss nun mit Traditionen brechen. Foto: AFP

Ab sofort darf das Galaxy Note 7 nicht mal mehr ausgeschaltet mit ins Flugzeug. In Südkorea sind die brennenden Samsung-Handys eine nationale Schande. Im Land könnte sich deshalb das Wirtschaftssystem ändern. Unser Blendle-Tipp.

Den Mann, der dem Stolz des Landes den Rücken kehrte, verwirren in diesen Tagen seine Gefühle. Eigentlich kann Sang Choi, ein Mittvierziger in Bermuda-Shorts und Karohemd, optimistisch sein. Er hat ein Start-up gegründet, das offenbar gebraucht wurde. „Wir haben unsere Idee“, prahlt Choi, „schon in acht Ländern patentiert.“ Er steht dabei in einem dunklen Saal auf dem Podium, mehr als 100 Investoren sitzen davor. „Wir Asiaten machen uns doch immer Sorgen, dass unsere Englischkenntnisse nicht gut genug sind.“ Mit seiner App könne man es jetzt spielerisch lernen: „Wir bieten virtuelle Unterhaltungen mit Filmstars wie Tom Cruise. So lernt man und erfüllt sich noch seine heimlichen Träume!“ Ohne dass Choi für Werbung bezahlt hätte, hat die App schon 12 000 Nutzer.

Und doch ist nicht alles gut. Sang Choi plagt das Gefühl, dass man ihn vielleicht woanders brauche – bei seinem ehemaligen Arbeitgeber: Samsung. Dessen Jahresumsatz von umgerechnet 275 Milliarden Euro macht ein Fünftel der koreanischen Volkswirtschaft aus. Für den Elektrokonzern arbeiten rund 490 000 Männer und Frauen, insgesamt dürften mehr als eine, vielleicht zwei Millionen Koreaner von ihm leben. Nun strauchelt Samsung mehr als je zuvor.

"Schande für unser Land"

„Wir Koreaner sind sehr stolz auf Samsung“, sagt Choi und fasst sich an die linke Brust, ans Herz. „Aber das, was passiert ist, ist eine Schande für unser Land.“ Die Schande, von der man in Südkorea überall spricht, passt in eine Hosentasche. Auch Choi wollte sich das neue Premium-Smartphone Galaxy Note 7 holen. Dann brannten die ersten Note-7-Handys, es dauerte nur Tage bis es aus immer mehr Ländern hieß: Telefon in Flammen aufgegangen. Sogar nachdem die Akkus ausgetauscht worden waren. Das US-Verkehrsministerium in Washington teilte mit, dass Note-7-Handys in Flugzeugen seit Sonnabend als „gefährliches Material“ komplett verboten sind. Und Air Berlin zog gleich nach.

Samsung hatte da schon einen Rückruf gestartet, das Produkt wurde vom Markt genommen. Was bleibt, ist Erschütterung. Der Schaden könnte Schätzungen zufolge 15 Milliarden Euro betragen. Niemand weiß, was jetzt folgen wird, ob das Vertrauen der Kunden zurückgewonnen werden kann. „Ein rauer Wind erwartet unsere Wirtschaft“, schrieb die konservative Tageszeitung „JoongAng Ilbo“ vor ein paar Tagen. Schon stünden einige Samsung-Zulieferer vor der Pleite. „Die Samsung-Krise offenbart unser Konglomeratsproblem“, meint „Korea Herald“. Das Land sei von ein paar Konzernen abhängig, die gemessen an ihren immensen Erlösen auch zu wenige Jobs für junge Menschen schaffen. Das linksliberale Blatt „Hankyoreh“ schreibt von einer „Vertrauenskrise wegen intransparenter Unternehmensführung“.

"Ich habe die Enge dort nicht mehr ertragen"

Samsung senkte zuletzt seine Gewinnprognose, die Zentralbank geht von weniger Wachstum für ganz Südkorea aus. Die Samsung-Krise, die eine Südkorea-Krise wurde, hat nach Choi auch mit der Kultur im Konzern zu tun. „Die Angestellten können es ihren Chefs einfach nicht sagen, wenn bestimme Vorgaben unmöglich zu erfüllen sind. Im Fall des Note 7 waren es zu enge Deadlines.“ Nach der Universität hatte sich Choi den Traum junger Koreaner erfüllt – einen Job bei Samsung. Ein paar Jahre später verließ er den Konzern wieder. Wegen der „militärischen Strenge“, wie er es nennt: „Ich habe die Enge dort nicht mehr ertragen. Man konnte sich nicht weiterentwickeln, es gab keine Freiheiten. Man führte nur Aufgaben aus.“ Für einen Programmierer wie Choi hieß das: Am Bildschirm kodieren, was von oben diktiert wird. „Wenn ich mal eigene Ideen hatte, hörte keiner hin. Ich war ja nur einer der Jungen.“

