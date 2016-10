Stadt Gaziantep : Selbstmordattentäter tötet drei Polizisten im Südosten der Türkei

Bild vergößern Selbstmordattentat in Gaziantep: Mehrere Polizisten wurden getötet. Foto: Screenshot Anadolu Agency

Erst im August waren bei einem Anschlag im türkischen Gaziantep mehr als 50 Menschen getötet worden. Nun hat sich dort ein Selbstmordattentäter bei einer Polizeirazzia in die Luft gesprengt.

Ein Selbstmordattentäter hat sich während einer Razzia im südosttürkischen Gaziantep in die Luft gesprengt und drei Polizisten mit in den Tod gerissen. Acht Menschen seien verletzt worden, darunter vier Syrer, meldete der Sender CNN Türk am Sonntag unter Berufung auf den Gouverneur. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Das Attentat gehe auf das Konto der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

Die türkische Regierung macht den IS bereits für einen Anschlag in Gaziantep auf eine kurdische Hochzeitsfeier im August mit mehr als 50 Toten verantwortlich. Nach ersten Erkenntnissen war der Anschlag damals von einem Kind zwischen 12 und 14 Jahren verübt worden. Die Identität ist nach wie vor nicht bekannt.

Unterdessen ist in der südosttürkischen Provinz Hakkari ein Soldat durch einen von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gelegten Sprengsatz getötet worden, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. (dpa)