US-Wahl : Trump für Drogentest für Clinton und sich selbst vor nächster Debatte

Bild vergößern Hillary Clinton und Donald Trump bei der zweiten Debatte. Foto: AFP

Trump hat einen Drogentest für Clinton und sich selbst vor der nächsten Debatte vorgeschlagen. Sie kommt ihm komisch vor. Außerdem äußerte er sich abfällig über Clintons Aussehen.

Der US-Republikaner Donald Trump hat vorgeschlagen, dass er und seine Rivalin Hillary Clinton sich vor der nächsten Fernsehdebatte einem Drogentest unterziehen. Bei einem Wahlkampfauftritt am Samstag in Portsmouth (Bundesstaat New Hampshire) verwies Trump auf seiner Ansicht nach merkwürdiges Verhalten der Demokratin beim TV-Duell am 9. Oktober.

„Ich weiß nicht, was mit ihr vorgeht“, sagte Trump. Am Anfang der Debatte sei Clinton total „aufgedreht“ gewesen, dann sei ihr die Puste völlig ausgegangen. „Warum machen wir nicht einen Drogentest?“ fragte der republikanische Präsidentschaftskandidat.

Die dritte und letzte Debatte dieses Wahlkampfes findet am kommenden Mittwochabend (Donnerstag 0300 Uhr MESZ) in Las Vegas statt. Gewählt wird am 8. November.

Trump bezeichnet Frauen als unattraktiv

Bei einem Wahlkampfauftritt am Freitag in North Carolina äußerte sich Trump anscheinend auch abfällig über Clintons Aussehen. „(...)als sie vor mir herging, glaubt mir, war ich nicht sehr beeindruckt“, sagte er mit Blick auf die Fernsehdebatte der beiden Kandidaten am vergangen Sonntag.

In den vergangenen Tagen haben acht Frauen Trump öffentlich beschuldigt, sie früher ungefragt geküsst oder begrapscht zu haben. Der Multimilliardär bezeichnete seine Anklägerinnen als „schrecklich“, „krank“ und „Schwindlerinnen“ und gab zu verstehen, dass mindestens zwei von ihnen nicht attraktiv genug seien, um überhaupt seine Aufmerksamkeit zu erregen. (dpa)