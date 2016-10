13.10.2016

von Kai Portmann, Frank Jansen Drucken

NSU-Terrorist und Fall Peggy : DNA von Böhnhardt am Fundort von Peggys Leiche entdeckt

von Kai Portmann, Frank Jansen

2 Bild vergößern Erinnerung an Peggy: Gedenkstein auf dem Friedhof in Nordhalben in Bayern Foto: dpa/David Ebener

Im Juli waren die sterblichen Überreste der 2001 verschwundenen Peggy gefunden worden. Rechtsmediziner haben jetzt eine Genspur sichergestellt, die zum NSU führt.

Im Fall der rechtsextremen Terrorzelle NSU gibt es womöglich einen Hinweis auf ein weiteres Verbrechen. Die bayerische Polizei hat bei der Leiche der 2001 in Oberfranken verschwundenen, neunjährigen Peggy eine DNA-Spur des NSU-Mörders Uwe Böhnhardt entdeckt. Zuerst hatte "Bild" darüber berichtet.

Das Mädchen war am 7. Mai 2001 vom Rückweg aus der Schule im oberfränkischen Lichtenberg nicht zuhause angekommen. Peggy blieb unauffindbar. Erst am 2. Juli 2016 entdeckte ein Pilzsammler in einem nur wenige Kilometer entfernten Wald in Thüringen Teile der Leiche des Mädchens.

Das bayerische Landeskriminalamt fand jetzt bei der Untersuchung von Gegenständen, die in der Nähe der Knochen des Kindes sichergestellt worden waren, die DNA-Spur von Böhnhardt. Der 2011 gestorbene NSU-Terrorist wird auch verdächtigt, 1993 im Alter von 15 Jahren am gewaltsamen Tod eines neunjährigen Jungen in Thüringen beteiligt gewesen zu sein.

"In welchem Zusammenhang diese DNA-Spur gesetzt wurde, wo sie entstanden ist und ob sie in Verbindung mit dem Tod von Peggy K. steht, bedarf weiterer umfassender Ermittlungen in alle Richtungen, die derzeit geführt werden und ganz am Anfang stehen", teilte die Polizei mit.

Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) wird für eine Mordserie mit zehn Toten verantwortlich gemacht, außerdem für zwei verübten Bombenanschläge. Die Opfer waren vorwiegend Migranten. Neben Böhnhardt gehörten dem NSU Uwe Mundlos sowie Beate Zschäpe an, die als einzige Überlebende des Trios derzeit in München vor Gericht steht.

2011 hatte Mundlos, als ihnen die Polizei auf der Spur war, nach dem bisherigen Ermittlungsstand offensichtlich Böhnhardt erschossen und sich dann selbst getötet. Über mögliche Zusammenhänge zwischen dem NSU und dem Mordfall Peggy war bisher nichts bekannt.

Im Fall Peggy hatte der geistig behinderte Ulvi K. ein Geständnis abgelegt, dieses jedoch später widerrufen. Er wurde 2004 verurteilt, dann aber 2014 freigesprochen. Ulvi K. hatte vor dem Verschwinden Peggys einen Jungen sexuell missbraucht. K. hatte ein Geständnis abgelegt und später widerrufen. Ebenso hatte ein Hauptbelastungszeuge aus dem Gefängnis seine Schilderung widerrufen, dass K. ihm gegenüber von dem Mord erzählt habe. Wegen der vielen Ungereimtheiten hatten sich Teile der Bevölkerung mit K. solidarisiert und eine Bürgerinitiative gegründet. Nach dem Gefängnis und einem Psychiatrieaufenthalt lebt er heute in einem Behindertenwohnheim.