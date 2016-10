13.10.2016

Suizid von Jabr Albakr in JVA Leipzig : Ministerpräsident Tillich spricht Justiz sein Vertrauen aus

Bild vergößern Archivbild: Ministerpräsident Sachsen Stanilsaw Tillich (CDU) Foto: picture alliance / dpa

Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Jaber Albakr seht Sachsens Justiz in der Kritik. Vize-Ministerpräsident Dulig sieht "eine Reihe von Fehleinschätzungen".

- Der am Montag festgenommene Terrorverdächtige Jaber Albakr wurde am Mittwochabend in seiner Zelle in der JVA Leipzig tot aufgefunden

- Das sächsische Justizministerium hat bestätigt, dass sich der Syrer das Leben genommen hat

- Laut Albakrs Pflichtverteidiger, Alexander Hübner, war das Suizid-Risko bekannt

- Zahlreiche Politiker reagieren fassungslos und üben Kritik an der sächsischen Justiz