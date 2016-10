Zuwanderung in Deutschland : Regierung will Eheschließung erst ab 18 erlauben

Bild vergößern Wie diese beiden afghanischen Mädchen, sind viele türkische Bräute minderjährig bei ihrer Heirat. Foto: dpa

Im Ausland geschlossene Kinderehen sollen in Deutschland nicht mehr anerkannt werden. Laut einem Bericht plant die Regierung ein Verbot für Ehen von unter 18-Jährigen.

Die Bundesregierung will einem Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“ zufolge religiöse und weltliche Trauungen von unter 18-Jährigen verbieten. Hintergrund ist die im Zuge der starken Zuwanderung von Muslimen deutlich gestiegene Zahl von Kinderehen in Deutschland - inzwischen leben nach jüngsten Erhebungen 1475 verheiratete Kinder und Jugendliche hier. Darunter seien 1152 Mädchen. Die Dunkelziffer der Kinderehen liege aber höher.

Zum einen soll es islamischen Geistlichen künftig nicht mehr möglich sein, in Deutschland Kinder zu verheiraten. „Wir wollen, dass unter 18 Jahren keine religiösen Trauungen mehr vorgenommen werden“, sagte CDU-Fraktionsvize Stephan Harbarth der Zeitung. Das Verbot soll nach seinen Angaben für alle Religionen gelten, ist aber für die beiden großen christlichen Kirchen wohl ohne Belang. „Die evangelische und die katholische Kirche sagen uns: Nach ihren Erhebungen gibt es bei ihnen in Deutschland keine Eheschließungen unter 18 Jahren“, so Harbarth.

Die Bundesregierung will dem Zeitungsbericht zufolge zudem das Mindestalter für standesamtliche Trauungen auf 18 Jahre hochsetzen. Zwar sind in Deutschland Ehen derzeit grundsätzlich erst mit der Volljährigkeit erlaubt - in Ausnahmefällen aber schon mit 16 Jahren, etwa wenn einer der Partner volljährig. Auch im Ausland geschlossene Ehen sollen in Deutschland demnach nur noch anerkannt werden, wenn beide Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung erwachsen waren. (dpa)

