09.10.2016

von Frank Jansen, Christian Tretbar Drucken

Terroralarm in Chemnitz : Mehr als 80 "ernstzunehmende" Hinweise auf Jaber Albakr

von Frank Jansen, Christian Tretbar

Bild vergößern Ein von der Polizei zu Fahndungszwecken veröffentlichtes Bild von Jaber Albakr, der auf der Flucht ist. Foto: Polizei Sachsen/ AFP

Nach dem Fund von hochexplosiven Sprengstoff in Chemnitz läuft die bundesweite Fahndung nach Jaber Albakr weiter. In Tegel gab es bereits eine konkrete Terrorkontrolle in einem Flug nach Düsseldorf.

Nach dem Fund von hochexplosivem Sprengstoff in einer Wohnung in Chemnitz fahndet die Polizei weiter bundesweit nach einem mutmaßlichen Islamisten aus Syrien. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

- Auch in Berlin wurden die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren vor allem an den Flughäfen hochgefahren

- Zwei der drei am Samstag in Chemnitz vorläufig festgenommenen Personen sind wieder frei. Bei dem dritten besteht nach Polizeiangaben noch der Verdacht der Mittäterschaft.

- Bisher mehr als 80 "ernstzunehmende" Hinweise aus der Bevölkerung auf Jaber Albakr.

Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog:

(Mit dpa)