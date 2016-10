Bundesweite Fahndung läuft : Polizei warnt vor Jaber Albakr: "Seid vorsichtig"

Bild vergößern Ein von der Polizei zu Fahndungszwecken veröffentlichtes Bild von Jaber Albakr, der auf der Flucht ist. Foto: Polizei Sachsen/ AFP

Nach dem Fund von hochexplosiven Sprengstoff in Chemnitz läuft die bundesweite Fahndung nach Jaber Albakr weiter. In Tegel gab es bereits eine konkrete Terrorkontrolle in einem Flug nach Düsseldorf.

Nach dem Fund von hochexplosivem Sprengstoff in einer Wohnung in Chemnitz fahndet die Polizei weiter bundesweit nach einem mutmaßlichen Islamisten aus Syrien. Auch in Berlin wurden die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. In Chemnitz wurden drei mögliche Komplizen vorläufig festgenommen. In Tegel wurde eine Maschine auf dem Weg nach Düsseldorf aufgehalten, nachdem Hinweise auf Albakr eingegangen waren, die sich aber nach Angaben der Bundespolizei nicht bestätigt haben. Alle Entwicklungen im Liveblog:

(Mit dpa)