Großeinsatz der Polizei in Chemnitz : Polizei sucht mutmaßlichen Sprengstoffattentäter

2 Bild vergößern Polizisten sichern am 08.10.2016 weiträumig ein Wohngebiet in Chemnitz (Sachsen) ab. Wegen eines möglichen Sprengstoffanschlags läuft seit dem Morgen ein Großeinsatz der Polizei in dem Chemnitzer Plattenbauviertel. Foto: dpa

Laut Polizei Sachsen ist ein 22-jähriger Syrer auf der Flucht. Er stehe im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben.

In Chemnitz läuft ein Großeinsatz der Polizei wegen des Verdachts auf die Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages. Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat die Polizei Spuren von Sprengstoff gefunden. Ein Verdächtiger sei auf der Flucht, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Samstag. Es handele sich um den in Syrien geborenen Jaber A., teilte die Polizei Sachsen am Samstag mit. Der 22-Jährige steht im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass es einen islamistischen Hintergrund geben könnte. Die Polizei drang offenbar gewaltsam in ein Gebäude vor.

Ein LKA-Sprecher erklärte, dass in der Wohnung keine fertige Bombe gefunden worden sei, aber Materialien, die zum Bau einer Bombe dienen können. Man müsse aber davon ausgehen, dass der Flüchtige gefährlich sei. Die Hinweise auf die Person sei vom Verfassungsschutz gekommen.

Die Polizei Sachsen hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und dieses Foto veröffentlicht, dass den Verdächtigen zeigt, nach dem gesucht wird:

"Die zu hörende Explosion war eine Zugriffsmaßnahme der Polizei", erklärte das LKA über den Kurznachrichtendienst Twitter. Eine nicht näher beschriebene "relevante Person", möglicherweise ein Verdächtiger, sei jedoch nicht angetroffen worden.

Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, im Chemnitzer Wohngebiet "Fritz Heckert" gebe es eine "statische Gefährdungslage", die größere Sperrungen und Evakuierungen nötig mache. Sie forderte Neugierige auf, das betroffene Gebiet zu meiden und keine Fotos oder Videos von dem Einsatz zu verbreiten. Ein großes Polizeiaufgebot sei vor Ort. (dpa/Reuters/Tsp)