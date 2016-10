08.10.2016

von Hans Monath Drucken

SPD-Vize Ralf Stegner im Interview : Zwei gegen Angela Merkel

von Hans Monath

Bild vergößern Ralf Stegner ist stellvertretender Vorsitzender der SPD. Foto: Christian Charisius/picture alliance /dpa

Kanzlerin Angela Merkel ist zu schlagen - von SPD-Parteichef Sigmar Gabriel oder EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Das glaubt zumindest Parteivize Ralf Stegner.

SPD-Vize Ralf Stegner hält neben Parteichef Sigmar Gabriel auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz für fähig, die SPD als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2017 zum Sieg zu führen. Es sei "klar", dass auch Schulz Amtsinhaberin Angela Merkel schlagen könne, sagte Stegner dem Tagesspiegel in einem Interview. Zugleich sagte er Gabriel "volle Unterstützung" zu, sollte sich der Parteichef zu einer Kandidatur entschließen. "Sigmar Gabriel ist ein hervorragender Parteivorsitzender. Und der Vorsitzende hat den ersten Zugriff. Wenn Sigmar Gabriel also Kanzlerkandidat werden will, wird er das auch."

Die SPD will das Verhältnis zu Russland zu einem der zentralen Themen der Bundestagswahl 2017 machen. "Die Friedens- und Entspannungspolitik wird im Bundestagswahlkampf der SPD eine wichtige Rolle spielen", sagte Stegner weiter. Die Deutschen hätten "die begründete Sorge vor einem neuen Kalten Krieg". Eine "immer härtere Konfrontation gegenüber Russland" sei nicht zielführend, sagte der SPD-Politiker: "Mit Kraftmeierei und verbalem Säbelrasseln kommen wir nicht weiter." Auch Sanktionen allein würden auf Dauer nicht zum Erfolg führen. "Stattdessen sollten wir über Gemeinsamkeiten reden, das verschafft uns Einflussmöglichkeiten", sagte der SPD-Vize.

Das komplette Interview lesen Sie in der gedruckten Sonntagausgabe des Tagesspiegels oder über unsere Apps.