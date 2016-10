Sachsen-Anhalt : Afrikaner in Merseburg in seinem Haus attackiert

Bild vergößern Blick auf den Dom zu Merseburg. Foto: Hendrik Schmidt/pa/dpa

Zwei mit Schlagstock und Schlagring bewaffnete Männer haben in Sachsen-Anhalt einen Afrikaner angegriffen. Eine 47-jährige Deutsche, die ihm helfen wollte, wurde ebenfalls verletzt.

In Sachsen-Anhalt ist ein Afrikaner womöglich aus fremdenfeindlichen Motiven in seinem Haus attackiert worden. Der 44-Jährige wurde am Donnerstag in Merseburg von zwei mit einem Schlagstock und einem Schlagring bewaffneten Männern angegriffen, die zuvor an der Haustür geklingelt hatten, wie ein Polizeisprecher in Halle sagte. Auch eine 47-jährige Deutsche und ihr fünfjähriges Kind, die sich im Haus befanden, wurden verletzt.

Bei den beiden Tatverdächtigen, die kurz darauf festgenommen wurden, handelt es sich laut dem Polizeisprecher um einen 47- und einen 63-Jährigen aus der Nachbarschaft. Es gebe erste Hinweise, dass es für die Tat ein fremdenfeindliches Motiv geben könne, sagte der Sprecher.

Der 44-jährige Mann sowie die 47-Jährige und das fünfjährige Kind mussten ärztlich behandelt werden, waren laut dem Polizeisprecher aber nicht schwer verletzt. Über das Verhältnis zwischen der Frau und dem Mann konnte er zunächst keine Angaben machen. Die 47-Jährige war angegriffen worden, als sie dem 44-Jährigen helfen wollte. (AFP)