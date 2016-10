Referendum in Ungarn : Orban gewinnt nicht genug Flüchtlingsgegner

2 Bild vergößern Viktor Orban schraubte nach seiner Stimmabgabe in Budapest die Erwartungen herunter. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

Das ungarische Referendum über die Verteilung von Flüchtlingen in Europa ist ungültig. Mit 45 Prozent fiel die Beteiligung zu gering aus. Die Strategie der Opposition ist aufgegangen.

Das Referendum in Ungarn über die umstrittenen EU-Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen ist ungültig. An der Abstimmung nahmen nur rund 45 Prozent statt der erforderlichen 50 Prozent der Wahlberechtigten teil, gab der Vize-Präsident der Regierungspartei Fidesz, Gergely Gulyas, am Sonntag bekannt.

Mehr als acht Millionen Bürger waren dazu aufgerufen, über die Frage zu entscheiden, ob die EU ohne Zustimmung des ungarischen Parlaments die „Ansiedlung“ von Flüchtlingen in Ungarn anordnen darf. 95 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen Gulyas zufolge auf das Nein. Der Regierungspolitiker sprach deshalb von einem „überwältigenden Sieg“. Allerdings hatte die Opposition mehrheitlich zum Boykott des Referendums aufgerufen, wie der grüne Europa-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht bei Twitter betonte. Diese Strategie ist nun aufgegangen.

Mit einem deutlichen „Nein“ war deshalb schon vor Beginn der Abstimmung gerechnet worden. Ihr Scheitern gilt als Rückschlag für Ministerpräsident Viktor Orban, der die verpflichtende Aufnahme von Migranten ablehnt und bis zuletzt Wahlkampf gemacht hatte. Seine rechts-konservative Regierung hatte das Referendum initiiert. Die monatelange Kampagne enthielt auch fremdenfeindliche Untertöne.

Orban rief seine Landsleute noch am Samstag dazu auf, der EU deutlich mitzuteilen, dass ihre Flüchtlingspolitik falsch sei und ein Risiko für die Sicherheit Europas. Die Politik in den kommenden Monaten müsse darin bestehen, Brüssel davon abzuhalten, die verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen durchzusetzen. Flüchtlingspolitik sei Aufgabe der nationalen Regierungen.

Der Ministerpräsident schraubte jedoch am Sonntag nach der Stimmabgabe in seinem Budapester Wohnbezirk die Erwartungen herunter. Die Regierung werde auch dann handeln, wenn das Referendum ungültig sei, sagte Orban zu Reportern. Insbesondere stellte er in Aussicht, sich bei den Brüsseler Gremien noch entschiedener gegen die EU-Quoten einzusetzen.

Die mäßige Beteiligung hatte sich im Laufe des Tages abgezeichnet. Bis zum Nachmittag gaben lediglich 30 Prozent der Wähler ihre Stimme ab. Um 17.30 Uhr hatten nur knapp 40 Prozent der Stimmberechtigten den Weg ins Wahllokal gefunden.

Der EU-Quotenplan wurde im vergangenen Jahr gegen die Stimmen Ungarns, Tschechiens, Rumäniens und der Slowakei beschlossen. Reiche Staaten wie Deutschland, in die die meisten Migranten streben, erhoffen sich von der EU-Regelung eine Entlastung. Ungarn müsste nach dem Verteilungsschlüssel nur 1300 von insgesamt 160.000 Flüchtlingen aufnehmen, deren Umverteilung 2015 in Brüssel beschlossen wurde, um die Hauptaufnahmeländer Griechenland und Italien zu entlasten. Tatsächlich hat das Land bislang keinen einzigen Flüchtling nach dem Verteilungsschlüssel einreisen lassen. (Tsp, rtr, dpa, AFP)