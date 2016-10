Franziskus besucht Kaukasus : Papst geißelt ideologischen "Weltkrieg" gegen die Ehe

Bild vergößern Papst Franziskus besuchte am Wochenende Georgien und Aserbaidschan. Foto: REUTERS

Scharfe Worte vom Papst: Bei einer Scheidung werde "das Abbild Gottes beschmutzt". Paare müssten "alles tun, um die Ehe zu retten".

Papst Franziskus hat mit ungewöhnlich drastischen Worten den Schutz der Ehe eingefordert. Die Gegenwart erlebe einen ideologischen "Weltkrieg, um die Ehe zu zerstören", sagte er am Samstag in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Diese Zerstörung erfolge "nicht mit Waffen, sondern mit Ideen". Franziskus sprach von "ideologischen Kolonialisierungen", gegen die es sich zu verteidigen gelte. Eheleute seien ein "Abbild Gottes". Wenn es zur Scheidung komme, werde "das Abbild Gottes beschmutzt", sagte der Papst bei einem Treffen mit Priestern und Ordensleuten sowie Vertretern katholischer Laien.

Bei Beziehungsproblemen müsse man "alles tun, um die Ehe zu retten", forderte der Papst weiter. Eheleuten empfahl er: "Streitet, soviel ihr wollt, aber beendet nie den Tag, ohne Frieden zu schließen." Zahllose Ehen ließen sich retten, wenn die Partner am Ende des Tages den Mut zu einer zärtlichen Geste hätten. Weiter riet der Papst Eheleuten zu einem respektvollen Umgang. Die "Goldenen Worte", die das Zusammenleben gelingen ließen, seien "Bitte, Danke, Entschuldigung", sagte Franziskus. Paare in Schwierigkeiten benötigten von ihrem Umfeld Annahme, Nähe und Begleitung ebenso wie eine differenzierte Beurteilung ihrer Situation und Integration in die Kirchengemeinde, so der Papst.

Bei dem Treffen erteilte Franziskus einer Abwerbung orthodoxer Christen für die katholische Kirche eine scharfe Absage. Der sogenannte Proselytismus sei eine "große Sünde gegen die Ökumene", sagte der Papst. "Niemals darf man Proselytismus bei den Orthodoxen betreiben, sie sind unsere Brüder." Die Diskussion über die Ursachen der Kirchentrennung und die dogmatischen Unterschiede dürfe man Theologen überlassen.

Messe in Georgien vor leeren Rängen

Am Samstagmorgen hatte das Kirchenoberhaupt in einem Stadion eine Messe mit Angehörigen der katholischen Minderheit gefeiert - allerdings vor weithin leeren Rängen. In seiner Predigt im Micheil-Meschi-Stadion in Tiflis mahnte Franziskus die Gläubigen zu Offenheit: "Es tut nicht gut, sich an ein geschlossenes kirchliches Mikroklima zu gewöhnen", sagte er. In dem 27.000 Personen fassenden Micheil-Meschi-Stadion waren nach Schätzung von begleitenden Vatikan-Journalisten nur etwa 3.000 Menschen anwesend. Wie am Vortag demonstrierten einige Dutzend orthodoxe Georgier gegen den Papstbesuch.

An der Messe nahm auch Staatspräsident Giorgi Margwelaschwili teil. Patriarch Ilia II., Oberhaupt der georgisch-orthodoxen Kirche, der schätzungsweise 84 Prozent der Bevölkerung Georgiens angehören, wohnte dem Gottesdienst jedoch nicht bei. Offizielle Vertreter der georgisch-orthodoxen Kirche blieben der Papstmesse insgesamt fern. Anders als im Programm vorgesehen, nahm keine Delegation des Patriarchats teil. Vatikansprecher Greg Burke erklärte dazu, das Kirchenrecht der georgisch-orthodoxen Kirche verbiete den Bischöfen die Teilnahme an einer katholischen Feier. "Wir akzeptieren diese Entscheidung", sagte der Sprecher. In Georgien leben nach vatikanischen Angaben 112.000 Katholiken. Die römisch-katholischen Christen besitzen in der Millionenstadt Tiflis zwei Kirchen; fünf andere wurden vom Staat konfisziert und der georgisch-orthodoxen Kirche übertragen.

Zum Abschluss seiner Kaukasusreise traf Franziskus am Sonntag in Aserbaidschan ein. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde am Flughafen ohne großes Zeremoniell von einem Regierungsvertreter empfangen. Später soll er auch mit Staatspräsident Ilham Aliyev zusammentreffen. In dem öl- und gasreichen muslimisch geprägten Land gibt es nur einige hundert Katholiken. Mit Spannung wird erwartet, ob Franziskus deutliche Worte zum blutigen Konflikt mit Armenien um die Unruheregion Berg-Karabach findet. Der autoritäre Präsident Aliyev will sein Treffen mit Franziskus auch nutzen, um das Land als tolerant zu präsentieren. Im Juni war Franziskus bereits in Armenien gewesen. (KNA/dpa)