Beerdigung von Schimon Peres : Netanjahu und Abbas schütteln sich die Hand

Bild vergößern Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bei der Beerdigung von Schimon Peres. Foto: AFP

In Jerusalem wird am Freitag Israels Altpräsident Schimon Peres zu Grabe getragen. Staatsgäste aus aller Welt sind angereist. Zu Beginn kam es zu einer ungewöhnlichen Geste.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas haben sich bei der Beerdigung von Altpräsident Schimon Peres die Hand geschüttelt. Zu dem Zusammentreffen kam es vor Beginn der Trauerfeier auf dem Friedhof Herzl-Berg in Jerusalem, wie das israelische Fernsehen am Freitagmorgen zeigte.

Abbas saß bei der Zeremonie in der ersten Reihe. Peres' Familie habe ihn eingeladen, hatte es zuvor in Medienberichten geheißen. Der 93-jährige Friedensnobelpreisträger war am Mittwoch gestorben, zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall.

Netanjahu und Abbas treffen sich gelegentlich auf öffentlichen Veranstaltungen, wie auf einem Treffen der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr. Doch die Friedensverhandlungen unter US-Vermittlung brachen im Jahr 2014 zusammen.

Das Begräbnis findet in Anwesenheit von Staatsgästen aus aller Welt statt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Unter den Gästen sind Bundespräsident Joachim Gauck, US-Präsident Barack Obama, der französische Staatschef François Hollande, der britische Thronfolger, Prinz Charles, und Kanadas Premier Justin Trudeau.

Ein Leben für den Frieden

Peres war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er gehörte zur Generation der Gründerväter Israels und war von 2007 bis 2014 Präsident seines Landes. 1994 erhielt er als einer der Förderer des Osloer Abkommens den Friedensnobelpreis gemeinsam mit dem damaligen israelischen Regierungschef Jizchak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat.

Netanjahu hat Peres in einer Trauerrede als „einen der größten Anführer unseres Volkes“ gewürdigt. Peres habe sein Leben dem Kampf für eine Friedensregelung mit den Palästinensern gewidmet, sagte Netanjahu am Freitag auf dem Herzl-Berg.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir politische Gegner waren, aber über die Jahre sind wir Freunde geworden, sogar enge Freunde“, sagte der rechtsorientierte Ministerpräsident über den Friedensnobelpreisträger. „Er war ein großer Staatsmann, Israel trauert um ihn, die Welt trauert um ihn. Aber sein Erbe gibt uns Hoffnung.“

Netanjahu erinnerte an sein erstes Treffen mit Peres beim Begräbnis seines Bruders. Joni Netanjahu war 1976 als Kommandeur bei einem Einsatz zur Befreiung israelischer Geiseln bei einer Flugzeugentführung in Uganda getötet worden. Peres war damals israelischer Verteidigungsminister und habe ihn bei der Trauerfeier mit seiner Ansprache tief beeindruckt, sagte Netanjahu.

Er habe mit Peres oft über den richtigen Weg zu einem Frieden in der Region gestritten, sagte Netanjahu. „Letztlich glaube ich, dass wir beide Recht hatten.“ Im umkämpften Nahen Osten sei Frieden nur aus einer Position der Stärke zu erzielen. „Aber das Ziel ist die Koexistenz, Frieden für uns und die Völker der Region und unsere palästinensischen Nachbarn.“ (dpa)