Sachsen : Sprengsatzattrappe an Dresdner Marienbrücke gefunden

Bild vergößern Die Zugbrücke neben der Marienbrücke in Dresden (Archivbild von einem Hochwasser im Juni 2013) Foto: dpa/Arno Burgi

Eine verdächtige Plastiktüte an einem Pfeiler der Marienbrücke in Dresden hat sich als Bombenattrappe entpuppt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit den Anschlägen vom Montag.

Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes haben an der Marienbrücke in Dresden eine Sprengsatzattrappe gefunden. Wie Polizeisprecher Thomas Geithner dem MDR Sachsen sagte, stießen sie am Donnerstagnachmittag an einem Pfeiler der Eisenbahnbrücke auf eine Plastiktüte mit mehreren Gläsern, aus denen Drähte ragten. Die Polizei forderte Spezialisten des Landeskriminalamtes an, um die Gegenstände zu untersuchen. Diese stellten schließlich fest, dass es sich um eine Attrappe handelte. "Es war kein Sprengstoff vorhanden, es hätte nichts explodieren können", so Geithner weiter.

Derzeit sucht die Polizei auch alle anderen Brücken in Dresden ab. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt mit den Anschlägen vom Montagabend auf eine Moschee und das Kongresszentrum in der sächsischen Landeshauptstadt. In Dresden findet am Montag die Feier zum Tag der deutschen Einheit statt. (Tsp)