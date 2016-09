Bericht internationaler Ermittler : Flug MH17 mit russischer Rakete abgeschossen

Bild vergößern Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für den Abschuss verantwortlich. Foto: REUTERS

Fast 300 Menschen waren beim Absturz des Flugs MH17 Mitte Juli 2014 gestorben. Internationale Ermittler legten nun ihren Abschlussbericht vor.

In den Ermittlungen wegen des über der Ostukraine abgestürzten Passagierflugs MH17 geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Maschine von prorussischem Rebellengebiet abgeschossen wurde. Die Boeing der Malaysia Airlines sei mit einer russischen Luftabwehrrakete abgeschossen worden, teilten die internationalen Ermittler am Mittwoch in Utrecht mit.

Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für den Abschuss verantwortlich. Bei der Katastrophe am 17. Juli 2014 waren alle 298 Menschen an Bord getötet worden, die meisten waren Niederländer.

Der Kreml dementierte erneut jede russische Verwicklung in die Tragödie. Neue russische Radardaten zeigten, dass die Boeing 777 mit 298 Menschen an Bord 2014 nicht von Gebiet der prorussischen Separatisten aus beschossen worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Er sprach von „unwiderlegbaren Beweisen“. (dpa)