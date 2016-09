Sachsen : Zweifel an angeblichem Bekennerschreiben zu Anschlägen in Dresden

2 Bild vergößern Sprengsätze waren vor einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums in Dresden explodiert. Foto: REUTERS

Die Behörden prüfen die Echtheit eines Bekennerschreibens zu den Dresdner Anschlägen, das auf einer Antifa-Internetseite zu lesen war. Linke Gruppen sprechen schon von einem "Fake".

Nach den Sprengstoffanschlägen in Dresden liegt nach Angaben des sächsischen Innenministers Markus Ulbig (CDU) ein Bekennerschreiben vor. Die Echtheit werde noch geprüft, sagte Ulbig am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Das Schreiben sei auf der Antifa-Internetseite "linksunten.indymedia.org" veröffentlicht worden, Experten hätten es gesichert, sagte Ulbig. Inzwischen sei es dort wieder entfernt worden. Wer sich in dem Schreiben zu den Anschlägen bekannt haben soll, sagte der CDU-Politiker nicht.

Im Internet war noch eine Ansicht des Bekennerschreibens verfügbar. In den Kommentaren darunter wird es mit Hinweis auf zahlreiche Rechtschreibfehler und andere Ungereimtheiten als eine Fälschung bezeichnet.

Die Moderatoren von indymedia.org verweisen darauf, das "jeder User" einen Beitrag auf ihrer Seite posten könne. Da das Schreiben fast zeitgleich in vielen rechten Facebook-Gruppen aufgetaucht sei, rieche es stark nach "Segeln unter falscher Flagge".

Gruppen, die gegen die Einheitsfeiern in Dresden sind, nannten das Bekennerschreiben ein "Fake". Die Antifa Dresden schrieb auf Twitter: "Billig zusammengeschustert ist nicht so unser Stil". Sie warf rechten Gruppen vor, dahinter zu stecken.

Am Montagabend waren in Dresden innerhalb kurzer Zeit vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums Sprengsätze explodiert. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei fand an den Tatorten Reste professionell gebauterSprengsätze.

Die Ermittlungen liefen derzeit in alle Richtungen, sagte Ulbig. Wenn jemand gegen eine Moschee vorgehe, könne man eine rechtsextremistische oder zumindest ausländerfeindliche Tat nicht ausschließen. Derzeit liefen Zeugenbefragungen, Spuren würden ausgewertet. "Wir hoffen, dass wir sehr schnell den oder die Täter identifizieren werden."

Zur zentralen Einheitsfeier am kommenden Wochenende und Montag in Dresden werden hunderttausende Besucher sowie Politprominenz wie Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. In dem Kongresszentrum ist am Montag ein Empfang des Bundespräsidenten geplant. Zudem sind rund um den 3. Oktober knapp ein Dutzend Versammlungen unter anderem von der antiislamischen Pegida-Bewegung und von linken Gruppen angemeldet. (mit dpa, AFP)