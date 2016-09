28.09.2016

Zum Tod von Shimon Peres : Israels Großvater der Nation

Über Jahrzehnte prägte er die Politik Israels. Die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten gab er nie auf. Jetzt ist Shimon Peres im Alter von 93 Jahren gestorben.

Er war Präsident, Premierminister und Minister; Träger des Friedensnobelpreises. Und einer, der Israel maßgeblich mit aufbaute und bis ins hohe Alter prägte. Nun ist Schimon Peres am frühen Mittwochmorgen an den Folgen eines Schlaganfalls im Alter von 93 gestorben.

Bis zuletzt setze sich Peres nicht zur Ruhe. Berühmt ist zum Beispiel der kurze Videoclip, in dem er nach Ende seiner Amtszeit als Staatspräsident 2014 auf Jobsuche geht, sich als Tankstellenwärter, Pizzalieferant und Stand-up-Comedian ausprobiert, dabei von seinem Lebenswerk erzählt und am Ende sagt: „Vorwärts, wir haben noch viel zu tun.“ Sein nächstes Projekt war das von ihm bereits 1996 gegründete Peres Center for Peace in Jaffa, dem er sich nach seiner Karriere als Politiker mit 91 Jahren intensiv widmete.

„Es gibt eine reale Chance für Frieden. Ich kenne keinen Premierminister, der die Realität mehr beeinflusst hat, als die Realität ihn. Nicht Menachem Begin, der Frieden mit den Ägyptern schloss, und nicht David Ben-Gurion, der aus dem Sinai abzog. Am Ende siegt die Wirklichkeit“, sagte er in einem Interview in der Tageszeitung Haaretz gegen Ende seiner Amtszeit im Jahr 2012. Wieder einmal hatte sich der geschätzte Großvater der Nation zu Wort gemeldet, dem alle zuhörten und de fest an eine Zweistaatenlösung glaubte.

Nicht immer Taube

Peres, ein Mann des Friedens? Das war nicht immer so. Er war beliebt und doch umstritten. „Es gab Phasen in meinem Leben, da war ich Falke, und Phasen, da war ich Taube. Ich war Falke, als ich keine Chance für Frieden sah und Taube, als ich eine Chance sah“, sagte er in jenem Haaretz-Interview.

Die ersten drei Jahrzehnte seines politischen Wirkens standen im Zeichen der Rüstung und der Sicherheit: Er trieb die Allianz mit Frankreich voran, das Israel bis 1967 mit Waffen versorgte. Er war es, der das offiziell nie bestätigte Nuklearprogramm des jüdischen Staates mit aufbaute. Als Verteidigungsminister unter Jitzchak Rabin Mitte der 70er Jahre setzte er sich für die Ausweitung der Siedlungen im 1967 besetzten Westjordanland ein. Für ihn war die Sache klar: Sie dienten zur Grenzsicherung.

Israels Sicherheit stand für Peres immer an oberster Stelle. Doch genau das bedeutete für ihn später auch, eine Lösung des Konflikts zu finden und für einen Frieden mit den Palästinensern zu kämpfen. So arbeitete er Anfang der 90er Jahre als Außenminister zusammen mit Ministerpräsident Rabin und dem damaligen Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, Jassir Arafat, die Friedensverträge von Oslo aus. Ein Meilenstein und ein Hoffnungsschimmer in der Region, wie es ihn seither nicht mehr gab.

Dimona, der Ort, an dem Israels Nuklearreaktor stehen soll, habe geholfen, Oslo zu erreichen, sagte Peres in einem Interview mit Time Magazin Anfang 2016. „Denn aus Argwohn kamen die Araber zu dem Schluss, dass es sehr schwer ist, Israel zu zerstören (…).“ Rüstung und Friedensbemühungen gehörten für ihn zusammen.

Die Drei – Rabin, Arafat und Peres – erhielten 1994 den Friedensnobelpreis. Doch ein Jahr später wurde Rabin von einem israelischen Friedensgegner ermordet – die Hoffnung auf Frieden war dahin. Peres übernahm damals das Amt des Ministerpräsidenten, ein Jahr später verlor er allerdings bei den Wahlen gegen den Likud-Politiker Benjamin Netanjahu. Auf ihn traf er während seiner Amtszeit als Präsident von 2007 bis 2014 wieder – Netanjahu trat 2009 das Amt des Premierministers an. Und oft genug waren sich beide über Israels Politik überhaupt nicht einig. An deutlichen Worten herrschte jedenfalls kein Mangel.

Zahlreiche politische Ämter

Schimon Peres war nicht nur der älteste amtierende Präsident des Staates Israel, sondern auch der Politiker, der den Staat Israel am längsten prägte – schon vor seiner Gründung. 1934 wanderte Schimon Perski, wie er damals noch hieß, mit seiner Familie von Polen nach Israel aus und wuchs in einem Kibbuz in Galiläa auf. Dreizehn Jahre später trat der der Haganah bei, der zionistischen Untergrundarmee der Arbeiterbewegung unter David Ben-Gurion. Der spätere Ministerpräsident wurde zu seinem politischen Mentor und machte Peres nach der Staatsgründung im Mai 1948 zum Anführer der Marine – mit gerade mal 24 Jahren.

Später wechselte Schimon Peres ins Verteidigungsministerium und half beim Aufbau der Arbeiterpartei, die sich aus mehreren linken Parteien zusammensetzte. Den ersten Ministerposten erhielt er 1974 unter Rabin – er übernahm damals das Verteidigungsressort, wurde 1977 Parteichef und teilte sich ab 1984 die Amtszeit als Ministerpräsident mit Jitzchak Shamir von der konservativen Likud-Partei.

Dann ging Peres vom Finanzministerium ins Außenministerium, das er dann noch einmal von 2001-2002 leitete. 2005 verließ Peres die Arbeiterpartei und trat der neu gegründeten Kadima-Partei seines politischen Rivalen Ariel Scharon (vorher Likud) bei und wurde Vize-Premierminister, bevor er dann zwei Jahre später sein letztes Amt als Präsident antrat.

Geachtet in aller Welt

Aber auch das war Shimon Peres: eine Art Popstar der internationalen Politik. Wo er auftrat, jubelte man ihm zu. Wenn er Ratschläge gab, fanden sie Beachtung. Und Peres war auch außerhalb der Politik ein Prominenter. Als er vor drei Jahren zu einer großen Gala anlässlich seines 90. Geburtstags nach Jerusalem einlud, kamen 3000 Gäste. Darunter waren auch Hollywood-Größen wie Robert de Niro und Stars wie die Sängerin Barbra Streisand. Wer sich die Videos von damals anschaut, der ahnt, dass es sowohl um Ehrerbietung als auch um Freundschaft ging. Die Streisand trug sogar ein jüdisches Gebet vor. Avinu Makeinu, unser Vater, unser König.

Mit Schimon Peres verliert Israel einen Politiker, der nicht aus dem Land und der internationalen politischen Landschaft wegzudenken war, der von Anfang an und an vielen entscheidenden Etappen beteiligt war. Der zwar viele Wahlen verlor, aber dennoch immer und bis zuletzt beteiligt blieb. Mit seinem Wirken und seinen Worten das Land prägte. Einer, der nicht müde wurde, bis zuletzt an den Frieden glaubte. Als einer der wenigen in einer Zeit, in der viele die Hoffnung aufgegeben haben.