Syrien : Assads Armee erklärt Waffenruhe für beendet

Bild vergößern Ein zerstörtes Stadtviertel von Homs. Foto: AFP

Syriens Armee hat die Waffenruhe für beendet erklärt und gibt den Aufständischen die Schuld. Auch Russland macht den Rebellen Vorwürfe.

Die Armee Syriens hat die Waffenruhe für beendet erklärt. Die am 12. September in Kraft getretene Waffenruhe sei von den Aufständischen "in keinem einzigen Punkt eingehalten worden", hieß es in einer am Montag von der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana veröffentlichten Erklärung zur Begründung. Die von den USA und Russland vermittelte Waffenruhe war wiederholt durchbrochen worden.

Die Aufständischen hätten die Waffenruhe mehr als 300 Mal verletzt, hieß es in der Erklärung der syrischen Armee. Die Waffenruhe hätte "eine reale Gelegenheit sein können, das Blutvergießen zu stoppen, aber die bewaffneten terroristischen Gruppen haben das Abkommen missachtet".

Schon vor der Erklärung der syrischen Armee sagte der russische General Sergej Rudskoj, die "einseitige Einhaltung" der Waffenruhe durch die syrischen Regierungstruppen habe "keinen Sinn" mehr. Den USA "und den Aufständischen, die von ihnen kontrolliert werden - der sogenannten gemäßigten Opposition" warf Rudskoj vor, die Verpflichtungen aus den Genfer Vereinbarungen nicht eingehalten zu haben. Die gemäßigte Opposition habe sich auch nicht "von der Al-Nusra-Front distanziert", fügte der General hinzu. Die russische Armee verfolge vielmehr, wie die Aufständischen mit der Al-Nusra-Front "eine gemeinsame Offensive vorbereiten".

Der syrische Präsident Baschar al-Assad verurteilte am Montag einen Luftangriff der US-geführten Koalition vom Samstag auf Deir Essor, bei dem mindestens 62 syrische Soldaten getötet wurden, als "abscheuliche Aggression". Der nach US-Angaben versehentliche Luftangriff der Koalition auf die syrische Armee hatte zu einem ernsthaften Konflikt zwischen Washington und Moskau geführt.

Kerry äußert sich zurückhaltend

US-Außenminister John Kerry erklärte, die Bedingungen für eine militärische Zusammenarbeit Washingtons und Moskaus gegen Dschihadisten seien noch nicht erfüllt. Kerry äußerte sich in New York zunächst nicht direkt zur Aufkündigung des Waffenstillstands. Er sagte, die erhoffte Waffenruhe für die Bereitstellung humanitärer Hilfe sei nicht erreicht worden.

Nach Erhebungen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe vor einer Woche 27 Zivilisten getötet, darunter neun Kinder. Im Zuge der Waffenruhe setzten sich mehrere Hilfskonvois in Bewegung. Zehntausende Menschen konnten am Montag in Talbisseh und Orum mit Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsgütern versorgt werden, die seit Wochen in Aleppo erwartete Hilfe traf noch nicht ein.

Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, die britische Luftwaffe habe sich an dem Angriff auf Deir Essor beteiligt. Daher werde sich London auch an der Untersuchung des Vorfalls beteiligen, sagte ein Ministeriumssprecher. Die von den USA geführten internationale Koalition räumte das Bombardement der syrischen Armeestellung ein, teilte aber mit, der Angriff habe einer Stellung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegolten. "Großbritannien würde nicht absichtlich syrische Militäreinheiten angreifen", sagte auch der Sprecher des Londoner Ministeriums.

Der Angriff in Deir Essor habe in einem Gebiet stattgefunden, das auch zum "Mandatsgebiet" des Bundeswehreinsatzes in der Region gehöre, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Die deutschen Tornados flögen von der Türkei aus Aufklärungsflüge. Allerdings dienten die Tornado-Einsätze zum Beispiel zum Kartieren des Geländes und seien "nicht geeignet, kurzfristige Angriffsszenarien zu unterstützen". (AFP)