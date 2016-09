19.09.2016

von Sigrid Kneist, Karin Christmann

Berlin-Steglitz : Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner ist tot

Bild vergößern Der Piraten-Abgeordnete Gerwald Claus-Brunner bei der letzten Plenarsitzung. Foto: dpa

Der Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner ist tot. Er wurde nach Informationen des Tagesspiegels in einer Wohnung in Steglitz gefunden. Die Piratenpartei teilt mit, er sei unheilbar krank gewesen und habe sich wohl das Leben genommen.

Gerwald Claus-Brunner, Mitglied der am Sonntag abgewählten Piraten-Fraktion im Abgeordnetenhaus, ist gestorben. Am frühen Montagnachmittag ging nach Tagesspiegel-Informationen ein Anruf ein, der die Polizei in die Schönhauser Straße in Steglitz rief. Dort fanden die Beamten Claus-Brunner. Bei ihm soll ein weiterer Toter gefunden worden sein. Eine Mordkommission ermittelt. Die B.Z. berichtet, dass sich Claus-Brunner das Leben genommen haben soll. Der Zeitung zufolge soll die Polizei von Piraten-Politikern benachrichtigt worden sein. Die Piraten aus Lichtenberg veröffentlichten schon eine Traueranzeige im Internet.

Die Pressestelle der Piratenpartei Berlin hat eine Mitteilung veröffentlicht, in der es heißt, Claus-Brunner habe "wohl selbst seinem Leben ein Ende gesetzt. Genauere Umstände sind uns nicht bekannt; allerdings wussten wir von einer unheilbaren Erkrankung." Die Piraten sprechen von sehr großer Bestürzung und schließen mit den Worten: "Lebwohl, Faxe! Wir werden dich vermissen." "Faxe" lautete der innerparteiliche Spitzname Claus-Brunners. Die Erklärung der Piratenpartei ist hier in ganzer Länge zu finden.

Auf den Seiten des RBB ist das Video einer Plenarsitzung im Juni zu sehen, in der Claus-Brunner sprach. Er thematisierte die damals noch bevorstehende Wahl am gestrigen Sonntag und sagte wörtlich: "Ihr werdet auch in der laufenden Legislatur für mich am Anfang irgendeiner Plenarsitzung mal aufstehen dürfen und eine Minute stillschweigen." Im Lichte der Ereignisse kann dies als Ankündigung eines Suizid verstanden werden, es könnte sich aber auch auf die unheilbare Erkrankung beziehen, wegen der Claus-Brunner möglicherweise mit dem Tod rechnete. Das Video ist hier abzurufen.

Falls Sie selbst von Suizidgedanken betroffen sind erreichen Sie die Berliner Telefonseelsorge unter 0800 111 0 111 gebührenfrei.