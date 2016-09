19.09.2016

von Susanne Güsten

New York City : Islamistische Terrorzelle hinter Anschlag vermutet

2 Bild vergößern Mit diesem Fahndungsaufruf sucht das FBI den 28 Jahre alten Terrorverdächtigen Ahmad Khan Rahami. Foto: AFP

Nach dem Anschlag vom Wochenende in New York sucht die Polizei einen in Afghanistan geborenen Verdächtigen. Ermittler befürchten, dass die Bomben in New York und in New Jersey lediglich ein „Testlauf“ gewesen sein könnten.

Acht Bomben, zwei Bundesstaaten, 29 Verletzte: Die amerikanischen Behörden jagen an der Ostküste des Landes die Mitglieder einer mutmaßlichen islamistischen Terrorzelle. Nach der Explosion eines Sprengsatzes in Manhattan wurden in New York und in New Jersey weitere selbstgebaute Bomben entdeckt. Die Polizei fahndet nach einem 28-jährigen Muslim und nimmt an, dass er Komplizen hatte. Mehrere Verdächtige wurden verhört. Unterdessen wird die Terrorgefahr zum Thema im Präsidentschaftswahlkampf.

Gesucht wird Ahmad Khan Rahami, ein aus Afghanistan stammender US-Bürger. Rahami lebt in der Stadt Elizabeth im Bundesstaat New Jersey, die nur rund 15 Kilometer von Manhattan entfernt ist. An einer Bahnstation in Elizabeth wurde in der Nacht zum Montag ein Rucksack mit fünf Sprengsätzen gefunden; eine der Bomben explodierte, als die Polizei den Rucksack mit Hilfe ferngesteuerter Roboter untersuchte.

Der auf einer Mülltonne abgestellte Rucksack war von zwei Männern gefunden worden, die offenbar annahmen, dass sich darin wertvolle Gegenstände befinden könnten. Die Männer ließen den Rucksack fallen, als sie Drähte und ein Rohr darin sahen, und riefen die Polizei. Der Bürgermeister von Elizabeth, Christian Bollwage, äußerte die Vermutung, dass der oder die Täter den Rucksack loswerden wollten.

Am Samstagabend hatte eine Bombe in Manhattan 29 Menschen verletzt; ein weiterer Sprengsatz, der aus einem mit Luftgewehrmunition und Kugeln aus Kugellagern gefüllten Schnellkochtopf bestand, wurde einige Häuserblocks entfernt gefunden und entschärft. Am Samstagmorgen war ein Sprengsatz im Badeort Seaside Park, rund 80 Kilometer südlich von New York, explodiert, ohne dass jemand verletzt wurde.

Rahami wurde offenbar nach der Auswertung von Überwachungskameras von der Polizei als Verdächtiger ermittelt: Auf den Aufnahmen sei ein und derselbe Mann in der Nähe beider Bomben in Manhattan zu sehen, berichtete der Nachrichtensender CNN. Mehrere Familienangehörigen des Beschuldigten wurden laut anderen Berichten in New York in einem Wagen gestoppt und von der Bundespolizei FBI verhört. Am Montagmorgen durchsuchte die Polizei eine Wohnung in Elizabeth.

Unter Berufung auf US-Behördenkreise meldete die Nachrichtenagentur Reuters, Rahami habe vermutlich nicht allein gehandelt. Zumindest bei dem Bombenanschlag in Manhattan seien mehrere Personen verwickelt gewesen.

Fahnder bezeichneten die gefundenen Sprengsätze laut Medienberichten als sehr amateurhaft zusammengebaut. Dies könnte darauf hindeuten, dass keine im Bombenbau ausgebildete Täter am Werk waren. Die aus dem Schnellkochtopf improvisierte Bombe glich dem Sprengsatz, der bei dem tödlichen Anschlag islamistischer Extremisten auf den Marathonlauf von Boston vor drei Jahren verwendet wurde.

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio sagte, die Fahnder könnten sich noch keinen Reim auf die Platzierung der Bomben in Manhattan machen. In Ermittlerkreisen wurde Medienberichten zufolge die Befürchtung geäußert, dass die Bomben in New York und in New Jersey lediglich ein „Testlauf“ gewesen sein könnten, um die Reaktion der Behörden auszuloten. In New York beginnt diese Woche die alljährliche UN-Vollversammlung, zu der US-Präsident Barack Obama und viele Staats- und Regierungschefs aus aller Welt anreisen. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt wurden erhöht.

Verstärkt wird ein Gefühl der Verunsicherung, das sich in den USA ausbreitet, durch die Messerattacke eines Muslims in Minnesota. Der 22-jährige Täter Dahir Adan wurde von einem Polizisten erschossen, nachdem er neun Menschen in einem Einkaufszentrum verletzt hatte. Der Islamische Staat (IS) erklärte, Adan sei einer seiner „Soldaten“ gewesen.

Die Gewalttaten kurz nach dem 15. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 dürften das Misstrauen gegenüber Muslimen in den USA verstärken. Im Juni hatte ein Sohn afghanischer Einwanderer in einem Homosexuellen-Nachtclub in Orlando in Florida 49 Menschen erschossen.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump nahm die Furcht vor neuen Anschlägen zum Anlass, um erneut die ethnisch begründete Rasterüberwachung, das so genannte Profiling, von Menschen aus muslimischen Ländern zu fordern. „Wir erlauben diesen Leuten, in unser Land zu kommen und es zu zerstören“, sagte Trump im Fernsehsender Fox. Selbst wenn ein Verdächtiger „mit einer Riesen-Bombe auf dem Rücken“ herumlaufe, werde er nicht untersucht. Bei mutmaßlichen Gewalttätern, „die aussehen, als ob sie aus diesem Teil der Erde kommen, dürfen wir das Profiling nicht anwenden. Das ist ein Unding.“

Trump kritisierte zudem seine demokratische Rivalin und Ex-Außenministerin Hillary Clinton sowie Präsident Obama, denen er Schwäche bei der Terrorabwehr vorwarf. Unter Obama und Clinton, „erleben Amerikaner mehr Anschläge zu Hause als Siege im Ausland“. Es sei an der Zeit, das zu ändern, schrieb Trump auf Twitter.