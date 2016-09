18.09.2016

Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus : Rot-Schwarz ist abgewählt

Bild vergößern Allein ohne Mehrheit. CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel (l.) und SPD-Wahlsieger Michael Müller stellen mit SPD und CDU keine Mehrheit mehr. Foto: Michael Kappeler/dpa

SPD und CDU bringen keine Mehrheit mehr zustande. Wahrscheinlichste Koalition: Rot-Grün-Rot. Brandenburgs Linke sieht da schon Chancen für strenges BER-Nachtflugverbot

Berlin - Die Berliner haben die große Koalition aus SPD und CDU abgewählt. Bei der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag mussten beide Regierungsparteien herbe Verluste hinnehmen. Für eine Mehrheit der laut Umfragen unbeliebtesten Landesregierung Deutschlands reichen die Ergebnisse nicht mehr. Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sind beide Volksparteien gemeinsam nun auch im Land Berlin nicht mehr mehrheitsfähig. Auch ein anderes Zweierbündnis ist nach den aktuellen Hochrechnungen nicht möglich. Die wahrscheinlichste Koalition für die kommenden fünf Jahre in der Hauptstadt ist nun eine aus SPD, Grünen und Linkspartei. Rechnerisch möglich sind für die SPD auch Koalitionen mit CDU und Grünen, CDU und FDP sowie Grünen und FDP. Stärkste Fraktion im Abgeordnetenhaus bleibt trotz der Verluste die SPD.

Trotz Verluste wird Spitzenkandidat Michael Müller wahrscheinlich erneut Regierender Bürgermeister

Die Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Michael Müller, der wohl als Regierender Bürgermeister weitermachen kann, verloren deutlich im Vergleich zur Wahl von 2001. Die bisher mitregierenden Christdemokraten landen deutlich unter der 20-Prozent-Marke. Das Wahlergebnis der CDU, die nun vermutlich in die Opposition wechseln muss, könnte eine Personaldebatte um den Spitzenkandidaten und Innensenator Frank Henkel auslösen. Das CDU- Ergebnis ist das schlechteste der Union nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Erstmals vertreten im Berliner Abgeordnetenhaus ist die AfD. Die Rechtspopulisten ziehen nun insgesamt in das zehnte Landesparlament ein. Im Osten Deutschlands sind sie jetzt in allen Landtagen vertreten.

Während die Bündnisgrünen ihr Stimmenergebnis von 2011 knapp wiederholen konnten, legte die Linke deutlich zu. Die Grünen erreichten mit der Abwahl von Rot-Schwarz zwar eines ihrer Wahlziele. Die Linke mit ihrem Spitzenkandidaten Klaus Lederer gewinnt dazu. Eine rot-grün-rote Koalition würde somit über eine deutliche Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus verfügen. Nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen befürworten 44 Prozent der Berliner eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Die Piraten, die 2011 mit 8,9 Prozent ins Abgeordnetenhaus einzogen, gehören dem zukünftigen Parlament nicht mehr an.

Lange Schlangen vor den Wahllokalen, bessere Wahlbeteiligung als 2011

Deutlich verbessert hat sich die Wahlbeteiligung der Berliner. Das zeichnete sich schon am Vormittag ab, als viele Wahllokale lange Schlangen vor den Kabinen meldeten. Ab und an gab es Wartezeiten von bis zu einer Stunde. 2011 gingen 60,2 Prozent der Berliner wählen, am Sonntag waren es nach Mitteilung der Landeswahlleiterin 67,3 Prozent, ein Plus von 7,1 Prozentpunkten. Auch bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Wochen war die Wahlbeteiligung von 51,5 Prozent 2011 auf 61,7 Prozent gestiegen. Nach Erkenntnissen von Wahlforschern konnte vor allem die rechtspopulistische AfD von diesem Trend profitieren, da es ihr mehr als anderen Parteien gelang, ehemalige Nichtwähler zu mobilisieren.

CDU-Chef Frank Henkel: Niederlage aber kein Rücktritt

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sagte, die SPD habe ihr Wahlziel erreicht: „Wir sind stärkste politische Kraft in der Stadt geblieben, und wir haben einen Regierungsauftrag.“ Der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel zeigte sich zwar erfreut über Müllers Erfolg, fügte aber mit Blick auf die Verluste der SPD hinzu: „Natürlich brechen wir nicht in Jubel aus bei dem Ergebnis.“

Grünen-Spitzenkandidatin Ramona Pop zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: „Wir haben mindestens 10 000 bis 12 000 Stimmen dazugewonnen. Es wird ohne uns kaum eine Regierungsbildung möglich sein.“

Der Berliner CDU-Chef Henkel gestand die Niederlage seiner Partei ein. „Für uns ist das Ergebnis absolut unbefriedigend“, sagte Henkel. Persönliche Konsequenzen schloss er jedoch aus: „Ich nehme meinen Teil der Verantwortung wahr, zurücktreten werde ich aber nicht“, stellte er klar. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte: „Berlin ist ein spezielles Pflaster. Das Wahlergebnis von Berlin auf den Bund zu übertragen, halte ich für äußerst gewagt.“

Obwohl sie nicht an ihre jüngsten Erfolge im Osten anknüpfen konnte, sieht sich die AfD als Siegerin der Wahl. „Der eigentliche Gewinner ist doch die AfD“, sagte Spitzenkandidat Georg Pazderski bei einer Wahlparty seiner Partei. „Was wir heute Abend erreicht haben, ist einmalig für Berlin“, fügte Pazderski hinzu. „Wenn wir selbst auf einem schwierigen Pflaster wie Berlin zweistellig sind, dann sind wir eine etablierte Partei“, erklärte Parteichef Jörg Meuthen.

Görke: "Wir erwarten nun eine Regierungsbildung unter Beteiligung der Linken"

In Brandenburg wird mit Spannung gesehen, was der Berliner Wahlausgang für das Bundesland bedeutet. Linke-Landeschef Christian Görke, der auch Finanzminister und Vize-Ministerpräsident in der rot-roten Regierung ist, sagte: „Wir erwarten nun eine Regierungsbildung unter Beteiligung der Linken.“ Es sei „die Chance, die zum Teil lieblosen Länderbeziehungen neu zu gestalten, und zwar hin einer ,eingetragenen Lebenspartnerschaft’ in der Hauptstadtregion“, so Görke. Dazu gehöre „mehr Nachtruhe in der Flughafenregion sowie eine besser abgestimmte Verkehrs- und Wirtschaftspolitik“. Ein strengeres Nachtflugverbot am BER, das Linke und Grüne in beiden Ländern fordern, war nach einem erfolgreichen Volksbegehren am Veto Berlins und des Bundes gescheitert. In der Energiepolitik liegen beide Länder über Kreuz, da Berlin einen schnelleren Ausstieg aus der Lausitzer Braunkohle forderte. Die Differenzen seien bekannt, da werde sich nichts ändern, sagte Brandenburgs SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz.

Regierungschef Dietmar Woidke gratulierte als SPD-Landeschef Müller zum Wahlsieg. Dass die SPD in Berlin wie in Brandenburg stärkste Kraft sei, „ist gut für die Entwicklung und Zusammenarbeit unserer Bundesländer“. CDU-Generalsekretär Steven Bretz führte die Verluste für SPD und Union im Nachbarland auf das „zunehmend unkollegiale Verhalten“ Müllers in der bisherigen SPD/CDU-Bündnis zurück.